Z世代不說笑死了！改用「這1句」還狂錄語音

哈哈街訪發現Z世代不說笑死了。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕隨著網路語言演變，許多過去流行的用語逐漸被年輕人淘汰。最近，「笑死」這個廣泛使用多年的表達方式，就被貼上「過時」標籤。

YouTube頻道「哈哈台」近日上街訪問，話題延伸至語言流行趨勢，其中一段訪談意外爆紅。影片中一位女孩被問到「還會說笑死嗎？」時，竟立刻倒抽一口氣、露出驚訝神情，搖頭強烈表達抗拒：「不要！」誇張的反應進一步引爆討論聲量。

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年輕妹妹聽到笑死馬上露出為難的表情。（翻攝自YouTube）

這名受訪者進一步表示，現在的年輕人如果真的覺得某件事很好笑，不會只打字回「笑死」，而是直接錄語音訊息傳達，「語音會有情緒價值啊」，她強調大笑的語氣與情緒比文字更能傳達真實感受，「超好笑」或語音訊息才是目前的主流。

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這番說法也引發不少共鳴，有網友留言表示：「錄語音是真的！我妹（高二）打字打一半會開始笑，然後錄音，如果笑得不滿意還會重錄XD」、「我23歲，的確比較少看到朋友用笑死，覺得那個詞很敷衍又沒誠意」。不過也有許多人表示無法接受語音訊息，「看到語音我只覺得煩」、「我是寧願老派也不想錄笑聲，太尷尬了吧」、「03年出生的我表示，笑死我還在用啊！」

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