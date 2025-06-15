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59歲郭富城又要當爸！間接證實嫩妻懷第三胎 曝光女兒反應

方媛已幫郭富城生了兩個女兒。（翻攝自小紅書）方媛已幫郭富城生了兩個女兒。（翻攝自小紅書）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕59歲香港天王郭富城與小22年的太太方媛結婚8年，育有兩名女兒，上月母親節方媛分享與媽媽的合照，她的腹部凸起引爆懷了第三胎的揣測，郭富城今天下午出席活動，也自曝兩個女兒都知道即將要當「姊姊」，間接承認愛妻懷第三胎的喜訊。

相關新聞：港媒最新爆料：59歲郭富城疑默認妻懷第3胎

方媛母親節曬照，肚子被關注。（翻攝自小紅書）方媛母親節曬照，肚子被關注。（翻攝自小紅書）

之前方媛拍攝短片，向網友介紹好用尿片，突然提到：「說不定以後我的寶寶也能用得上」，似乎就在預告家中即將有新成員。

方媛近日被猜測懷了三寶。（翻攝自小紅書）方媛近日被猜測懷了三寶。（翻攝自小紅書）

郭富城今天原本都避談愛妻又懷孕的傳言，得知方力申公布當爸喜訊，他直呼恭喜，「生小朋友從來都是開心事。」被問是否也要迎接三寶了？他才鬆口：「開心事，太多就不講了，但我從來都講，屋裡有越多小朋友越熱鬧，我鍾意熱鬧。」

郭富城坦言喜歡家中熱鬧。（翻攝自小紅書）郭富城坦言喜歡家中熱鬧。（翻攝自小紅書）

再被問大女兒、二女兒知道要做姊姊了嗎？郭富城終於開心笑著說：「知道了啦。」接著就被工作人員帶走。

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