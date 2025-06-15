章子怡、楊冪社群相約「蛋糕局」 粉怒轟排斥趙麗穎

《醬園弄．懸案》大牌雲集，（左起）趙麗穎、章子怡、楊冪三人互動也成外界關注焦點。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕由導演陳可辛執導的電影《醬園弄．懸案》（以下簡稱《醬園弄》）集結多位影后同台共演，楊冪、章子怡、趙麗穎也同台競技。隨著電影宣傳活動逐漸升溫，幾位影后的互動也成為外界焦點，日前章子怡與楊冪在社群公開相約「上海蛋糕局」，但網友卻發現同台演出的趙麗穎疑似未受邀，大斥排擠、搞小團體。

《醬園弄》改編自民國四大奇案之一「醬園弄殺夫案」，章子怡為該片女主角，同台的大咖還有楊冪、趙麗穎、雷佳音、易烊千璽，甚至連奧斯卡影后楊紫瓊、金馬影后吳君如也隱身其中。

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章子怡劇中造型曝光。（翻攝自微博）

最近成為熱烈話題的「上海蛋糕局」起因是楊冪在社群上曬出芒種主題蛋糕照，章子怡立刻在底下留言「上海咱們約蛋糕局」，楊冪親暱回應「必須約」，但網友卻發現趙麗穎疑似未受邀，瘋問「趙麗穎去哪了？」、「是不是沒被邀請」甚至有衝動的網友傳出趙麗穎粉絲發起抵制電影消息。

楊冪、章子怡相約「上海蛋糕局」，發酵成為趙麗穎疑似遭排擠。（翻攝自微博）

「上海蛋糕局」邀約發酵後，趙麗穎也在自己的為微博上發布自己在《醬園弄》當中飾演的角色「西林」短髮造型劇照，並寫下「你好，西林小姐」。不久候章子怡也留言：「短髮帥氣西林」，破除排擠、不和說。

《醬園弄》是章子怡從2023年宣布與汪峰離婚後重返影壇的最新作品，且該片耗時6～7年拍攝，故事內容改編自1945年發生在中國上海醬園弄的兇殺案，兇手詹周氏（章子怡 飾）將出軌家暴的丈夫殺害後，碎屍16塊並裝入皮箱內，直至鮮血自皮箱流出，被樓下住戶發現。

《醬園弄．懸案》是章子怡與汪峰離婚後重新出發的電影。（翻攝自微博）

片中另一大亮點為被並稱為「85花（1985年前後出生的女星）」楊冪、趙麗穎罕見同台演出，過去兩人鮮有合作機會，還曾傳出兩人「后不見后」的消息，由於片中大牌雲集，明星與明星之間的互動也格外受注意。

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