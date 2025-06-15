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館長結束6天中國行 斥安排重申：我花自己錢

網紅「館長」陳之漢的6天5夜中國行結束。（翻攝自YouTube）網紅「館長」陳之漢的6天5夜中國行結束。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的中國「和平之旅」，他在飯店受訪時再度重申，直播全程都是最真實的樣貌，雖然很多人說這是一場戲，不過他強調：「我自己真的沒有拿半毛錢，我都花我自己的錢」。

網紅館長至上海城隍廟拜城隍爺，希望能救出柯文哲。（翻攝自YouTube）網紅館長至上海城隍廟拜城隍爺，希望能救出柯文哲。（翻攝自YouTube）

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館長6天行程中，不但去了外灘、上海城隍廟、上海四行倉庫紀念館，看到當地廁所有門、飯店有機器人送餐，更看到很多連上海當地人都沒有見過、「千年一遇」的新型垃圾桶。館長說，很多人誤以為他到中國只是一場戲，但他否認行程是「刻意安排」，更再三說強調自己沒拿半毛錢，上海行全程自費，回到台灣才能檢視直播帶來的流量及效益。

館長看到的新型垃圾桶，就連很多上海人都沒見過。（翻攝自YouTube）館長看到的新型垃圾桶，就連很多上海人都沒見過。（翻攝自YouTube）

館長認為許多人刻意拿利益圍剿、攻訐他，不過這些人也只能拿得出這樣的批評，總之他沒有拿錢，問心無愧。至於未來會不會到中國賺錢，館長表示這次沒有時間，但未來肯定希望有機會，更表示：賺錢做生意誰不要？

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館長親自走訪中國之後，印象有所改變。（翻攝自YouTube）館長親自走訪中國之後，印象有所改變。（翻攝自YouTube）

對於網友認為館長「捧中貶台」，他自己認為活動全程直播，有心人士刻意斷章取義他也沒辦法，只不過他覺得這種做法很糟糕，並否認自己有任何貶低台灣的意思，到上海只是開眼界。過去館長對中國有負面批評，他說主要是消息來源有限，經過這次親自走訪，他對中國的認知已經大大改變。

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