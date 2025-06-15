汪汪汪！最萌警察出任務 《八歲K9》20日報到

警犬「福星」是警犬隊首批自行繁育的警犬，是台灣唯一的血跡偵搜犬。（春暉提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一群小狗當警察，光想像畫面就萌翻天！最酷最可愛最催淚的警察故事紀綠片《八歲K9》，將於本月20日正式登場。今天6月15日是警察節，警友會特別包場，請學長學姐們提前驗收「K9」（警犬）的表現。

最酷最萌最感人的警察故事紀綠片《八歲K9》將於20日正式上映。（春暉提供）

在國際間把軍犬或警犬取諧音為K9，一般⼯作⽝的退休年齡大約7至9歲。2024年12月新北市警局舉行了一場退役儀式，6隻功勳卓越的警犬榮退接受各界掌聲，感謝這群無聲英雄在治安維護、反恐執勤、毒品查緝和重大活動安全保障中默默奉獻。6隻都8歲的退役警犬分別為台灣唯一的血跡偵搜犬「福星」、偵爆犬「首領」、「亮亮」、「飛達」、「XINA」，以及緝毒犬「YUTU」。

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警犬與警察一接受嚴格訓練。（春暉提供）

《八歲K9》的故事地點在新北市警⽝隊，導演張緯誌花了8年時間跟拍「福星」這群小狗警察。除了從幼⽝出⽣到訓練成為警⽝的完整過程，更貼身記錄警⽝從出生到終老的境遇、人⽝訓練過程與挑戰執勤的種種狀況。而領犬員幾乎把警犬當成自己的孩子，是伙伴似父子，深厚情誼令人感動。

警友會在警察節包場紀錄片《八歲K9》，向警察致敬。（春暉提供）

福星從小就接受領犬員林志倫的照顧和訓練，人犬情感深厚，最後還成為一家人。（春暉提供）

片中警犬「福星」是警犬隊首批自行繁育的警犬，經過嚴格培訓後成為台灣唯一的血跡偵搜犬，曾多次在刑事案件中發揮關鍵作用，憑藉敏銳的嗅覺協助警方破案。「福星」的領犬員林志倫從「福星」出生就負責照顧牠，直到「福星」退役卸下任務，林志倫決定領養「福星」讓他成為家人，帶領「福星」享受輕鬆美好的退休生活。

而偵爆犬「首領」則因皮膚病與貧血問題，多次求助獸醫治療。「首領」退役後，牠的獸醫決定繼續看顧牠，當他的領養人，延續人狗之間的美好情誼。

警犬從出生的那刻便被賦予保衛國家的責任，服役期滿卸下戰甲後，榮譽則繼續伴隨著牠們一生。

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