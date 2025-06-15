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「車模界林志玲」拔管！閨密願出錢照顧 怒駁蹭流量爭產

蔡語芯的閨蜜團下跪求家屬別拔管。（翻攝自IG、臉書）蔡語芯的閨蜜團下跪求家屬別拔管。（翻攝自IG、臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「車模界林志玲」蔡語芯日前在台北市大安區某醫美診所施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，昏迷19天後，家屬在12日決定拔管，結束搶救。不過蔡的閨密情緒激動下跪阻止，甚至質疑家屬「急著處理」是否與遺產有關，引發外界熱議，隨後遭網紅巴毛律師發文質疑，而蔡語芯閨密之一的翁子涵昨也不忍回擊。

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網紅「巴毛律師」陳宇安隨後發文指出，拔管需經兩位醫師確認病人處於末期，且有親屬同意及倫理委員會審查，程序不可草率。他並痛批閨密行為噁心，認為若真關心，應該先一人拿出100萬救人，而非在現場干涉醫療決策。

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蔡語芯閨密之一的翁子涵不忍回擊。（翻攝自IG）蔡語芯閨密之一的翁子涵不忍回擊。（翻攝自IG）

對此，蔡語芯閨密之一的翁子涵不忍回擊，在社群發文怒斥巴毛律師「不明真相就妄下斷語」，強調閨密團願意承擔照顧責任，並非無知亂求。她表示：「我們願出錢，願照顧到底，不是為了曝光、利益或遺產，只是想替一位還可能醒來的人，多爭取一點機會。」

翁子涵更透露，曾私下詢問家屬是否可轉院與進一步檢查，卻僅被回應「做好心理準備」，讓她們感到整個決策過程過於急促。她語帶哀傷地說：「我們姐妹措手不及，只想知道真相。」

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