大膽！吳青峰遭大咖歌后當眾惡整「史上第一次」

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」大手筆升級。（亞神提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐佳瑩為「變得有些奢侈的事」演唱會昨（14）晚豪華升級，還邀請到吳青峰擔任嘉賓，徐佳瑩在〈歌頌者〉為吳青峰安排了16位專業舞團的舞者大跳扇舞，營造出華麗壯觀但又讓他笑到岔氣的舞台「笑果」，吳青峰笑罵：「在我〈歌頌者〉的生涯中，這還是頭一遭別人整我啊！」

徐佳瑩幫吳青峰安排了大陣仗扇舞。（亞神提供）

「變得有些奢侈的事」昨晚升級演出，徐佳瑩換上了數套全新服裝，漂浮在半空中開場的懸浮黑洞變得更加燦爛耀眼，演唱曲目也一口氣新增〈綠洲〉、〈人啊〉、〈懼高症〉、〈大頭仔〉、〈到此為止〉、〈遺失的靈魂〉等六首歌迷們殷殷期盼的彩蛋歌曲。

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演唱會尾聲，徐佳瑩在演唱〈調色盤〉中途，吳青峰緩緩升上舞台與她合唱，引爆觀眾高分貝的歡呼尖叫。這是徐佳瑩與吳青峰第二次在舞台上合作，兩人服裝一紅一紫，堪稱是「大紅大紫」、「拉峰」（拉風）極了。

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」夢幻連動吳青峰。（亞神提供）

不過吳青峰語帶遺憾地對徐佳瑩表示，原本很期待可以有些奇裝異服或是歌舞表演的安排，但卻只有比較普通的合唱。沒想到下一段兩人繼續合唱〈歌頌者〉時，舞台後方無預警湧出一大群舞團用「扇子舞」伴舞，工作人員還適時送上兩把飄扇，吳青峰被遞上扇子後瞬間一愣，但下一句歌詞一開唱，他也立刻專業地甩動起長長的扇面，配合度百分百。

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」夢幻連動吳青峰。（亞神提供）

演唱到最後一句歌詞前，吳青峰忍不住轉身欣賞後面的舞群姐姐們，笑到幾乎講不出話：「你真的是幫我圓夢欸！」徐佳瑩很得意：「我不會虧待你的，一個優秀的歌頌者需要專業的舞者。」兩人接著討論起最後一句要擺什麼姿勢，吳青峰嘗試著各種方式甩著飄扇，忍不住嘟囔了一句：「回去要跟Jolin學一下怎麼弄。」

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吳青峰離場時揮手向觀眾搞笑致意：「謝謝你們陪伴我20年的舞蹈時光！」接著更在舞台下方與徐佳瑩兩人用扇子打鬧，笑翻全場觀眾。「變得有些奢侈的事」接下來將前往馬來西亞、新加坡，以及首次開唱的雪梨和墨爾本。

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