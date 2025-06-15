這種老公哪裡找？梁詠琪先生不染髮原來都是為了她

梁詠琪來台出席代言活動。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港藝人「Gigi」梁詠琪來台出席代言活動，儘管是4字頭最後一年，但外型看起來還是亮麗如昔，她透露有時會問西班牙籍老公Sergio要不要染髮讓自己看起來更年輕一點，但老公回答總是以她為主，非常暖心。

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梁詠琪來台出席醫美活動，被問到會不會也推薦老公做醫美，她笑說：「老公說機會讓給我，他不需要醫美，有時會問他要不要染頭髮？他也說：『妳美美就好，我在旁邊給妳襯托，把老婆襯托最美就好啊！』」果真是愛老婆的男人。

梁詠琪透露暑假會和先生飛回西班牙老家看家人。（記者潘少棠攝）

暑假將至，梁詠琪透露一定要幫女兒排些活動，「不得不安排，不然她會吵著妳說沒事做，可能去旅行吧，也會和先生飛回西班牙老家看家人。」

梁詠琪也難忘今年初的跨年在台灣度過，她說：「首次和家人一起近距離看101煙火，大家都很喜歡台灣 ，不管是吃的玩的，我來美容，他們來吃喝玩樂。」

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