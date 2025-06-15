晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

萁萁搭上阿机師！為了下酒菜狂吃2天 曾子余曝職災

〔記者陽昕翰／台北報導〕高雄啤酒節將在7月登場，曾子余、梁舒涵帶隊，加上混血帥弟Dylan、名廚阿机師、萁萁等人，要在兩天一夜內吃遍21間參賽美食，找出最適合的「下酒菜」。

曾子余、梁舒涵帶隊，與Dylan、萁萁攜手擔任評審。（寬寬整合行銷提供）曾子余、梁舒涵帶隊，與Dylan、萁萁攜手擔任評審。（寬寬整合行銷提供）

相關新聞：稱霸南台灣30年！超夯阿机師原來是他 攜手演藝圈假面夫妻越南現蹤

配合活動，每一年的「高雄下酒菜料理競賽」都很熱烈，今年選出21間高雄在地知名餐廳進入複賽，最終需要選出15間進到七月盛大的啤酒節攤位裡。

今年下酒菜創意料理的主題是「拎越爽」，以越南風味為出發點做創意發想，各家餐廳為了加入了越南元素，紛紛都拿出了獨家創意法寶，有烤餅，冷麻辣串、甜點、涼拌、炸物等各種選擇。

相關新聞：（獨家）型男主廚Max帶路吃！北中南「9家隱藏版美食」名單曝光

美食饕客萁萁一口接一口，邊吃還邊說「這假如是在台北吃，價錢一定三倍跳！」創意料理讓評審們每一站都嘖嘖稱奇，直說好難選擇。

評審團兩天的行程全部都在吃，讓一直有健身習慣的曾子余大喊「我回台北要禁食」；注重身材的梁舒涵一大早先去飯店健身房；仍在發育期的Dylan收工後卻問經紀人「請問今天有宵夜嗎？」讓哥哥姊姊們直呼年輕真好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中