萁萁搭上阿机師！為了下酒菜狂吃2天 曾子余曝職災

〔記者陽昕翰／台北報導〕高雄啤酒節將在7月登場，曾子余、梁舒涵帶隊，加上混血帥弟Dylan、名廚阿机師、萁萁等人，要在兩天一夜內吃遍21間參賽美食，找出最適合的「下酒菜」。

曾子余、梁舒涵帶隊，與Dylan、萁萁攜手擔任評審。（寬寬整合行銷提供）

相關新聞：稱霸南台灣30年！超夯阿机師原來是他 攜手演藝圈假面夫妻越南現蹤

請繼續往下閱讀...

配合活動，每一年的「高雄下酒菜料理競賽」都很熱烈，今年選出21間高雄在地知名餐廳進入複賽，最終需要選出15間進到七月盛大的啤酒節攤位裡。

今年下酒菜創意料理的主題是「拎越爽」，以越南風味為出發點做創意發想，各家餐廳為了加入了越南元素，紛紛都拿出了獨家創意法寶，有烤餅，冷麻辣串、甜點、涼拌、炸物等各種選擇。

相關新聞：（獨家）型男主廚Max帶路吃！北中南「9家隱藏版美食」名單曝光

美食饕客萁萁一口接一口，邊吃還邊說「這假如是在台北吃，價錢一定三倍跳！」創意料理讓評審們每一站都嘖嘖稱奇，直說好難選擇。

評審團兩天的行程全部都在吃，讓一直有健身習慣的曾子余大喊「我回台北要禁食」；注重身材的梁舒涵一大早先去飯店健身房；仍在發育期的Dylan收工後卻問經紀人「請問今天有宵夜嗎？」讓哥哥姊姊們直呼年輕真好。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法