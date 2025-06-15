愛莉莎莎是「癌前體質」？ 全身長詭異膿包就醫無效

（左起）作家吳淡如、網紅愛莉莎莎、Joeman。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅愛莉莎莎接受吳淡如Podcast節目訪問時透露，自己27歲以前，生活習慣很不正常，身體健康也亮起紅燈，當時身體每天都處於低燒狀態，而且全身長滿詭異膿包多次就醫仍無效，醫生診斷過後，指出她屬於「癌前體質」。

愛莉莎莎有一段時間生活不正常影響健康。（翻攝自臉書）

愛莉莎莎說當時因為全身心拚事業，所以經常每天跑夜店，接著熬夜趕工作，雖然陸續賺到不少錢，但身體也發出警訊。愛莉莎莎描述，當時正值新冠肺炎疫情期間，到哪兒都需要量體溫，她經常量出「37.5度」，屬於低燒，經常被各式各樣場合拒於門外。

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除了低燒之外，愛莉莎莎也發現身體長出許多膿包，蕁麻疹也經常發作，她說：「怎麼看醫生都好不了，我每個禮拜都去看醫生」。經醫院診斷後指出她是癌前體質，也就是說她的身體狀態很容易發展成癌症，這種體質可能受到遺傳、生活習慣、環境等因素影響。

醫生診斷過後，指出愛莉莎莎屬於「癌前體質」。（翻攝自臉書）

為了改善狀況，愛莉莎莎才思考要怎樣改善自己的人生，才慢慢踏上尋求身心靈平衡的道路。她也認為身體狀況與心靈會互相影響，當她覺得自己賺得錢夠花了之後，就轉而思考人生要如何才能變得更快樂、健康。

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