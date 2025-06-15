晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）「AI女神」李珠珢唱中文歌掀暴動 4字自評曝光

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦悍將本週末「G!POP流行音樂節」活動中，去年還是起亞啦啦隊成員的「AI女神」李珠珢，如今已是Fubon Angels人氣成員。5局中場表演，李珠珢還特別準備中文歌《愛情修煉手冊》，球團透露，李珠珢日前在活動中聽到這首中文歌，覺得非常喜愛，因此開始學習唱這首歌。她自己對於昨（14）日的表演也給出「有點可惜」4字自評。

富邦悍將「G!POP流行音樂節」Fubon Angels李珠珢（中）開唱。（本報資料照，記者陳逸寬攝）富邦悍將「G!POP流行音樂節」Fubon Angels李珠珢（中）開唱。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

富邦啦啦隊「韓籍三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞合體，並帶來精心演出。李珠珢與啦啦隊團長崔維斯也在中場表演合唱中文歌曲《愛情修煉手冊》，不過表演過後，李珠珢表示「有點可惜」，並說自己沒有唱得很好，不過還不錯啦。

相關新聞：味全龍三本柱暈了 權喜原、李多慧進醫院啦

李珠珢高唱中文歌《愛情修煉手冊》，引起粉絲暴動。（本報資料照，記者陳逸寬攝）李珠珢高唱中文歌《愛情修煉手冊》，引起粉絲暴動。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

在表演之前，李珠珢也擔任開球嘉賓，對於開球的表現，她說：「雖然練習很久，但表現還是有點不夠理想，球有彈跳了一下。不過捕手李東洺幫我接得很像好球，真的很感謝他。」

李珠珢也擔任球賽開球嘉賓。（本報資料照，記者陳逸寬攝）李珠珢也擔任球賽開球嘉賓。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中