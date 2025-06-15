（影）「AI女神」李珠珢唱中文歌掀暴動 4字自評曝光

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦悍將本週末「G!POP流行音樂節」活動中，去年還是起亞啦啦隊成員的「AI女神」李珠珢，如今已是Fubon Angels人氣成員。5局中場表演，李珠珢還特別準備中文歌《愛情修煉手冊》，球團透露，李珠珢日前在活動中聽到這首中文歌，覺得非常喜愛，因此開始學習唱這首歌。她自己對於昨（14）日的表演也給出「有點可惜」4字自評。

富邦悍將「G!POP流行音樂節」Fubon Angels李珠珢（中）開唱。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

富邦啦啦隊「韓籍三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞合體，並帶來精心演出。李珠珢與啦啦隊團長崔維斯也在中場表演合唱中文歌曲《愛情修煉手冊》，不過表演過後，李珠珢表示「有點可惜」，並說自己沒有唱得很好，不過還不錯啦。

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李珠珢高唱中文歌《愛情修煉手冊》，引起粉絲暴動。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

在表演之前，李珠珢也擔任開球嘉賓，對於開球的表現，她說：「雖然練習很久，但表現還是有點不夠理想，球有彈跳了一下。不過捕手李東洺幫我接得很像好球，真的很感謝他。」

李珠珢也擔任球賽開球嘉賓。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

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