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娛樂 最新消息

港星妻昔遭「韓國邪教」教主性侵 今公開懷孕喜訊

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星方力申和妻子葉萱今年2月14日在美國浪漫結婚，美好感情背後，暗藏葉萱曾遭韓國「攝理教」教主鄭明析（정명석）性侵的過往，事後葉萱勇敢出面受訪，獲方力申全力支持；方力申今（15）在社群公開自己將當爸爸，引來許多網友祝福。

方力申宣布和妻子葉萱做人成功。（翻攝自IG）方力申宣布和妻子葉萱做人成功。（翻攝自IG）

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港媒報導，葉萱外形亮眼，精通多國語言，多次舉辦畫展，卻有一段不為人知的過去；她兩年前在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》公開受訪，坦言過去在學校遭排擠，加上父母感情不好，生活讓她憂鬱、痛苦，最後求助宗教，沒想到跳進無盡深淵，在教主鄭明析的「召見」下慘遭誘姦。

葉萱勇敢公開過往經歷，獲當時的男友方力申全力支持，兩人更在今年2月排除萬難，決定共度一生。

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方力申今說：「我將要做爸爸了，祝大家父親節快樂。」還提到自己的爸爸爸爸今年80歲，祝他身體健康，龍精虎猛。發文一出，許多星友包括張繼聰、黃翠如等圈內好友火速留言恭喜。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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