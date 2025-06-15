《與惡2》熱播網癱 周渝民減齡回春 上演「F4大戰紅孩兒」

周渝民（左）在《我們與惡的距離Ⅱ》與薛仕凌情同兄弟。（公視、公視+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕影集《我們與惡的距離Ⅱ》昨（14日）於公視播出第3、4集，不僅解鎖了前兩集埋下的劇情伏筆，劇組更運用「減齡特效」讓演員們「回春」20年，像是周渝民重現當年F4出道時的顏值、謝欣穎大學啦啦隊員的清純模樣、楊貴媚機關算計的狠勁，都引發網友熱議。

謝欣穎（左二）在《我們與惡的距離Ⅱ》遭欺侮，楊貴媚與地方勢力的蔡振南（左）、馬國賢（右）上桌談判 。（公視、公視+提供）

周渝民飾演的「馬亦森」減齡效果讓觀眾驚艷，他更為幫「政茗」謝欣穎出口氣，一度動怒，企圖揮拳攻擊飾演地方勢力「簡佳鑫」的馬國賢，讓觀劇網友笑稱是「F4大戰紅孩兒」，形成台灣兩大經典偶像團體的隔空對決。

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飾演「馬亦森」的周渝民（右二）在《我們與惡的距離Ⅱ》向地方惡霸馬國賢（左）揮拳，被網友笑稱「F4大戰紅孩兒」。（公視、公視+提供）

馬國賢（前排中）在《我們與惡的距離Ⅱ》飾演地方勢力「簡佳鑫」。（公視、公視+提供）

被戲稱「大媽」的楊貴媚飾演高張玉敏一角，被網友譽為「戲精」。有觀眾留言稱讚她在競選總部成立晚會上，被縣長放鴿子後，上台前壓抑與調整情緒的緊繃感，以及表情、心思的複雜細膩，深刻展現人性的善惡，讓網友直呼她「壞」、「大媽好狠」、「算計」。不少人預測她將「利用政茗」，楊貴媚成功塑造出令人又愛又恨的腹黑角色「高張」，她層層算計的行為也讓劇情更引人入勝。

楊貴媚在《我們與惡的距離Ⅱ》參選縣長。（公視、公視+提供）

《我們與惡的距離Ⅱ》公視頻道播畢後旋即上架公視+。有鑑於第一季經驗，公視+事前已加大頻寬，但因第二季追劇人數過於踴躍，仍在晚間10點20分與11點50分兩度當機，公視+也兩度緊急擴增頻寬，以滿足在線觀眾需求。公視表示：「引起觀眾不便，甚感歉意！本周劇情再掀高潮，公視+會提前因應，服務更多支持這部好劇的觀眾。」為了服務觀眾，公視也於週日晚間10點加開重播時段。

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