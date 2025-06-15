謝京穎結婚1年半「嘴臉全現形」！對張書偉「差別待遇」 私下真實面曝光

謝京穎分享拍戲叫到燒聲的趣事，並自曝對貓咪會用高頻嬌聲說話（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝瓊煖、侯怡君、傅子純、藍葦華、米可白、謝京穎、賴芊合、劉至翰、何豪傑近期忙於拍攝民視八點檔《好運來》，YouTube節目《娛樂超skr》主持人小鹿、阿甘至攝影棚直擊拍攝趣事。

米可白的劇本寫滿台語拼音注音，希望台詞可以更標準。（民視提供）

米可白坦言自己的台語不夠流暢，因此每次背誦台詞都得下苦功，完全是「台語菜菜子」的代表。為了更精準掌握台詞發音與語氣，她的劇本上總是寫滿密密麻麻的羅馬拼音和台語注音，笑說：「根本是一本專屬角色文琪的『劇本寫真集』！」主持人小鹿、阿甘也驚呼：「這太佩服了！」

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謝瓊煖在《好運來》飾演劉至翰的媽「邱勝男」。（民視提供）

謝瓊煖在《好運來》飾演劉至翰的媽「邱勝男」。（民視提供）

謝京穎分享「叫到燒聲」的趣事，透露拍攝一場需要不斷大叫傅子純角色名「陳瑞達」的戲，喊到喉嚨都啞了，還笑說：「情緒要一次釋放出來，不然在家無法釋放，在家很安靜，每天都在念經。」不過她也加碼爆料自己的「聲音秘密」：「我跟貓咪相處久了，講話的聲音會不自覺變得比較高頻、比較嬌。」她忍不住打趣說：「對貓咪講話會用高頻，但對老公張書偉就會用正常音調說：『喔！你回來了！』」反差極大，講完才連忙解釋只是開玩笑，深怕老公收看節目會「吃醋」。

《娛樂超skr》直擊《好運來》拍攝現場，左起為藍葦華、米可白、何豪傑。（民視提供）

《娛樂超skr》直擊《好運來》拍攝現場，左起為藍葦華、侯怡君、劉至翰、謝瓊煖、謝京穎、何豪傑、米可白。（民視提供）

拍攝溫馨家庭戲碼時，劇情描述眾多子孫紛紛表示想搬回來與謝瓊煖飾演的「阿嬤」同住。傅子純排戲時先默默說：「我也要跟阿嬤住，阿嬤會幫我洗澡。」何豪傑立刻舉手說：「阿嬤是我的！」謝瓊煖展現影后級幽默感，笑說：「乾脆把浴室改建成超大浴缸，讓大家都可以一起泡澡。」此話一出，現場立刻笑成一片，也讓大家見識到謝瓊煖「語不驚人死不休」的搞笑功力。

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