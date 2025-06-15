晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

謝京穎結婚1年半「嘴臉全現形」！對張書偉「差別待遇」 私下真實面曝光

謝京穎分享拍戲叫到燒聲的趣事，並自曝對貓咪會用高頻嬌聲說話（民視提供）謝京穎分享拍戲叫到燒聲的趣事，並自曝對貓咪會用高頻嬌聲說話（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝瓊煖、侯怡君、傅子純、藍葦華、米可白、謝京穎、賴芊合、劉至翰、何豪傑近期忙於拍攝民視八點檔《好運來》，YouTube節目《娛樂超skr》主持人小鹿、阿甘至攝影棚直擊拍攝趣事。

米可白的劇本寫滿台語拼音注音，希望台詞可以更標準。（民視提供）米可白的劇本寫滿台語拼音注音，希望台詞可以更標準。（民視提供）

米可白坦言自己的台語不夠流暢，因此每次背誦台詞都得下苦功，完全是「台語菜菜子」的代表。為了更精準掌握台詞發音與語氣，她的劇本上總是寫滿密密麻麻的羅馬拼音和台語注音，笑說：「根本是一本專屬角色文琪的『劇本寫真集』！」主持人小鹿、阿甘也驚呼：「這太佩服了！」

謝瓊煖在《好運來》飾演劉至翰的媽「邱勝男」。（民視提供）謝瓊煖在《好運來》飾演劉至翰的媽「邱勝男」。（民視提供）

謝瓊煖在《好運來》飾演劉至翰的媽「邱勝男」。（民視提供）謝瓊煖在《好運來》飾演劉至翰的媽「邱勝男」。（民視提供）

謝京穎分享「叫到燒聲」的趣事，透露拍攝一場需要不斷大叫傅子純角色名「陳瑞達」的戲，喊到喉嚨都啞了，還笑說：「情緒要一次釋放出來，不然在家無法釋放，在家很安靜，每天都在念經。」不過她也加碼爆料自己的「聲音秘密」：「我跟貓咪相處久了，講話的聲音會不自覺變得比較高頻、比較嬌。」她忍不住打趣說：「對貓咪講話會用高頻，但對老公張書偉就會用正常音調說：『喔！你回來了！』」反差極大，講完才連忙解釋只是開玩笑，深怕老公收看節目會「吃醋」。

《娛樂超skr》直擊《好運來》拍攝現場，左起為藍葦華、米可白、何豪傑。（民視提供）《娛樂超skr》直擊《好運來》拍攝現場，左起為藍葦華、米可白、何豪傑。（民視提供）

《娛樂超skr》直擊《好運來》拍攝現場，左起為藍葦華、侯怡君、劉至翰、謝瓊煖、謝京穎、何豪傑、米可白。（民視提供）《娛樂超skr》直擊《好運來》拍攝現場，左起為藍葦華、侯怡君、劉至翰、謝瓊煖、謝京穎、何豪傑、米可白。（民視提供）

拍攝溫馨家庭戲碼時，劇情描述眾多子孫紛紛表示想搬回來與謝瓊煖飾演的「阿嬤」同住。傅子純排戲時先默默說：「我也要跟阿嬤住，阿嬤會幫我洗澡。」何豪傑立刻舉手說：「阿嬤是我的！」謝瓊煖展現影后級幽默感，笑說：「乾脆把浴室改建成超大浴缸，讓大家都可以一起泡澡。」此話一出，現場立刻笑成一片，也讓大家見識到謝瓊煖「語不驚人死不休」的搞笑功力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中