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娛樂 電視

胡瓜「肚皮紅一圈」被狂拍 還遭水球砸頭成落湯雞

〔記者侯家瑜／台北報導〕民視長青節目《綜藝大集合》再度締造收視佳績，綜藝天王胡瓜率隊來到台北士林的天母三玉宮，以熱鬧搞笑的關卡讓現場笑聲不斷。其中一項「彈彈補財庫」遊戲，胡瓜不惜親自下場露出肚皮被拍打，敬業精神令粉絲大讚「果然是收視王」。

胡瓜為收視率，不惜讓肚皮亮相。（民視提供）胡瓜為收視率，不惜讓肚皮亮相。（民視提供）

該關卡為致敬主祀神農大帝，胡瓜看到神像圓滾滾的肚子，拍著自己的肚子笑說：「這是滿滿的財庫！」遊戲規則是將硬幣放在男生肚臍上，由女生輪番拍打翻面，速度最慢者淘汰。藝人組MIKA與宜芳配合默契迅速完成挑戰，僅花9秒成功奪冠，反觀阿龐雖搞笑十足，卻也被打得口吐白沫，哀號：「神農有沒有治內傷？」

胡瓜為收視率，不惜讓肚皮亮相。（民視提供）胡瓜為收視率，不惜讓肚皮亮相。（民視提供）

原以為比賽結束，沒想到主持人阿翔突襲加碼，點名胡瓜組成「臨時隊伍」，讓兩位女藝人輪流拍打胡瓜肚皮。隨著「啪」的一聲巨響，胡瓜當場痛得表情猙獰，肚皮紅了一圈。雖無緣晉級，卻再度掀起觀眾笑浪。

胡瓜為收視率，不惜讓肚皮亮相。（民視提供）胡瓜為收視率，不惜讓肚皮亮相。（民視提供）

另一關卡「風水輪流轉」更將歡樂氛圍推至高點。參賽者需戴砂紙安全帽，報數時頭頂晃動水球，若被砸中即淘汰。多位藝人輪流上場驚險萬分，主持群阿翔、胡瓜也慘遭波及。阿翔雖未正面命中，卻數度被濺水彈飛，驚呼連連。

胡瓜為收視率，不惜讓肚皮亮相。（民視提供）胡瓜為收視率，不惜讓肚皮亮相。（民視提供）

笑果最大爆點莫過於胡瓜親自操控水球時，因太過興奮力道失控，結果水球直接彈回自己頭頂，當場成為「落湯雞」，全身濕透收場，觀眾全場笑翻。

《綜藝大集合》一貫融合傳統信仰與趣味關卡，加上胡瓜敬業不計形象，持續穩坐週日晚間收視冠軍寶座，再度證明綜藝天王的無人能敵地位。節目笑料十足、熱鬧非凡，也成為不少家庭的固定娛樂首選。

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