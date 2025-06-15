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娛樂 電視

白白曾被公公斥「做人失敗」 4年婚姻警眷身分曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕「白白」白馨儒過去曾與諧星逸祥交往，2020年則與圈外男友結婚，不料今年4月突拋震撼彈宣布離婚，並坦言婚變與性生活不合有關。今（15日）適逢警察節，她在社群寫下「曾經我也是警眷」，揭露過去婚姻中的心酸與無奈。

白白過去曾與諧星逸祥交往。（翻攝自臉書）白白過去曾與諧星逸祥交往。（翻攝自臉書）

白白表示自己與前夫交往2年、結婚4年，對方是警察，一開始在派出所負責監視器專案，後來考試調單位仍在台北市任職。雖然警察有穩定收入、作息相對固定，但她也坦言：「很多人說，嫁給警察是偽單親，這句話我感同身受。」

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她回憶，兩人曾為了生小孩努力試管，但在試管療程尚未結束時，前夫突然調隊，她卻是「最後一個知道」，讓她從此開始感到不安。她更透露，試管、生育、育兒等責任，最後幾乎落在她一人身上，「好像全部都變成我一個人的事情」，也讓她最終選擇放手婚姻。

白白上一段婚姻嫁給警察。（翻攝自臉書）白白上一段婚姻嫁給警察。（翻攝自臉書）

最令她難忘的是某年父親節聚餐時，公公一句「我們做人失敗」，成了她心中揮之不去的傷痕。「我一直記得當天晚上，前夫還痛哭，我也一直安慰他，我們真的努力過了。」

儘管婚姻走向終點，白白仍理性看待，「警察這個工作沒有不好，是人的問題！」提醒想成為警眷的女性要三思，最後，她不忘向警界致敬，祝波麗士大人們警察節快樂。

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