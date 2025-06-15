江祖平遭母狠虐！餵毒、逼婚、賞巴掌全來了 《願望》淪悲情工具人

〔記者李紹綾／台北報導〕江祖平在在三立八點檔《願望》墜崖改變身分後，帶來了無數波折，並與母親林秀玲的關係跌至冰點。

江祖平（左）在《願望》被母親林秀玲（右）當工具人在用。（三立提供）

林秀玲在劇中對女兒超狠，完全打臉「虎毒不食子」，對江祖平做出一連串超極端的事，像是竄改DNA報告、逼她改名換姓、餵毒控制，甚至還逼女兒嫁給不愛的人來換商業利益，動不動就賞巴掌訓斥，完全把她當工具人在用。江祖平也感嘆：「最近角色的命運真的太慘了，除了媽媽對我使壞，老公周昱綸還出軌，心裡明明愛黃少祺，但為了大局卻忍氣吞聲，跟一個自己不愛的男人在一起。」

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江祖平（左）在《願望》被母親林秀玲（右）當工具人在用。（三立提供）

江祖平坦言，完全無法接受劇中的母女關係，但也懂為了戲劇效果需要這種張力，「現實生活中根本不需要這樣的張力。」至於現實生活與父母的相處，她坦言有時也分不清是親情還是情勒，「每個人的界定不一樣啦！」江祖平說，自己跟媽媽更像是朋友相處，「但前提還是要把她當長輩，尊敬、尊重是必要的。」她強調，家人之間就是要建立在互相理解上，否則很容易會被說沒禮貌。

江祖平（左）在《願望》被母親林秀玲（右）當工具人在用。（三立提供）

這次是林秀玲首度挑戰演反派，角色專注於自身的利益。江祖平分享，跟林秀玲對戲真的很有趣，「戲裡的媽媽看起來精明幹練，但私下其實是個超可愛的姐姐，為什麼以前沒人發掘她這一面？」她打趣笑說，以前看林秀玲在劇中對霍正奇撒嬌的時候，大家都會忍不住偷笑，因為演技實在太強了。

江祖平（左）在《願望》被母親林秀玲（右）當工具人在用。（三立提供）

江祖平感嘆近期《願望》的角色「可欣」命運太慘。（三立提供）

江祖平談到，在片場最愛與林秀玲聊化妝品和保養品，她忍不住爆料自己經常被林秀玲「賞巴掌」，還搞笑說：「這我不擔心，秀玲姐可是巴掌專業戶，至今沒看她失手過！」

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