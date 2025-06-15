晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《黑澀會》女星生了！母子對視照曝光甜喊：一切值得

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾以藝名「米奇」在綜藝節目《我愛黑澀會》出道的黃鈺文，昨透過社群平台宣布產子喜訊，順利迎接寶寶Jax誕生，升格成為新手媽媽。她透露，原本計畫採自然產，卻因臨盆過程中胎兒出現心律不整，臨時改以剖腹方式生產，所幸母子均安。

「米奇」黃鈺文宣布產子喜訊。（翻攝自IG）「米奇」黃鈺文宣布產子喜訊。（翻攝自IG）

黃鈺文分享，當日凌晨催生時，醫師發現寶寶疑似因宮縮造成臍帶受壓，導致出現小幅缺氧，緊急建議改剖腹產，「雖然是俗稱吃全餐，但遇到一個會為你著想的醫生，就沒那麼辛苦。」她也感謝主治醫師的細心與陪伴，讓她在關鍵時刻感到安心。

米奇順利迎接寶寶Jax誕生。（翻攝自IG）米奇順利迎接寶寶Jax誕生。（翻攝自IG）

初為人母的她，也分享產後與寶寶初見面的感動時刻，「Jax一來到我身旁的時候，眼睛瞪得好大！」她感性地說雖然寶寶還不能看清眼前景物，眼神已表現出對世界的好奇，以及對媽媽的安全感，「跟你面對面的這一刻，一切都值得了。」

黃鈺文2023年公開認愛外籍男友，去年12月宣布懷孕，如今寶寶平安誕生，她也在貼文中以英文寫下對孩子的承諾，「We will try our best to always be there for you and be the best parent that we possibly can.」母子對視合照也引來粉絲留言祝賀。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中