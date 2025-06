《黑澀會》女星生了！母子對視照曝光甜喊：一切值得

〔記者傅茗渝/台北報導〕曾以藝名「米奇」在綜藝節目《我愛黑澀會》出道的黃鈺文,昨透過社群平台宣布產子喜訊,順利迎接寶寶Jax誕生,升格成為新手媽媽。她透露,原本計畫採自然產,卻因臨盆過程中胎兒出現心律不整,臨時改以剖腹方式生產,所幸母子均安。

「米奇」黃鈺文宣布產子喜訊。(翻攝自IG)

黃鈺文分享,當日凌晨催生時,醫師發現寶寶疑似因宮縮造成臍帶受壓,導致出現小幅缺氧,緊急建議改剖腹產,「雖然是俗稱吃全餐,但遇到一個會為你著想的醫生,就沒那麼辛苦。」她也感謝主治醫師的細心與陪伴,讓她在關鍵時刻感到安心。

請繼續往下閱讀...

米奇順利迎接寶寶Jax誕生。(翻攝自IG)

初為人母的她,也分享產後與寶寶初見面的感動時刻,「Jax一來到我身旁的時候,眼睛瞪得好大!」她感性地說雖然寶寶還不能看清眼前景物,眼神已表現出對世界的好奇,以及對媽媽的安全感,「跟你面對面的這一刻,一切都值得了。」

黃鈺文2023年公開認愛外籍男友,去年12月宣布懷孕,如今寶寶平安誕生,她也在貼文中以英文寫下對孩子的承諾,「We will try our best to always be there for you and be the best parent that we possibly can.」母子對視合照也引來粉絲留言祝賀。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法