《黑澀會》女星生了！母子對視照曝光甜喊：一切值得

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾以藝名「米奇」在綜藝節目《我愛黑澀會》出道的黃鈺文，昨透過社群平台宣布產子喜訊，順利迎接寶寶Jax誕生，升格成為新手媽媽。她透露，原本計畫採自然產，卻因臨盆過程中胎兒出現心律不整，臨時改以剖腹方式生產，所幸母子均安。

「米奇」黃鈺文宣布產子喜訊。（翻攝自IG）

黃鈺文分享，當日凌晨催生時，醫師發現寶寶疑似因宮縮造成臍帶受壓，導致出現小幅缺氧，緊急建議改剖腹產，「雖然是俗稱吃全餐，但遇到一個會為你著想的醫生，就沒那麼辛苦。」她也感謝主治醫師的細心與陪伴，讓她在關鍵時刻感到安心。

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米奇順利迎接寶寶Jax誕生。（翻攝自IG）

初為人母的她，也分享產後與寶寶初見面的感動時刻，「Jax一來到我身旁的時候，眼睛瞪得好大！」她感性地說雖然寶寶還不能看清眼前景物，眼神已表現出對世界的好奇，以及對媽媽的安全感，「跟你面對面的這一刻，一切都值得了。」

黃鈺文2023年公開認愛外籍男友，去年12月宣布懷孕，如今寶寶平安誕生，她也在貼文中以英文寫下對孩子的承諾，「We will try our best to always be there for you and be the best parent that we possibly can.」母子對視合照也引來粉絲留言祝賀。

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