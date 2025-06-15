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娛樂 音樂

鄉民老婆現身糗了 吳卓源ㄧ開口全身大爆汗

〔記者張釔泠／台北報導〕鄉民老婆「Julia」吳卓源甩感情風波，昨（14日）首次在Legacy Taipei開唱，舉行個人專場演唱會《on the way》，這次Julia想「回歸音樂本質」，把自己的創作完美演繹給大家，她笑說：「之前演唱會我都蹦蹦跳跳，這次就好好把歌唱給大家聽。」

吳卓源《on the way》演唱會登場。（寬宏提供）吳卓源《on the way》演唱會登場。（寬宏提供）

演唱會以〈七十億分之一〉拉開序幕，Julia一邊唱一邊緩慢走到舞台上，與歌迷超近距離互動，令台下驚呼連連，Julia表示：「這次演唱會叫做《on the way》，其實從台下走上來也是一種我正在回歸舞台的感覺，剛剛離你們很近，讓我感受到很多你們的能量，謝謝你們！」

吳卓源《on the way》演唱會登場。（寬宏提供）吳卓源《on the way》演唱會登場。（寬宏提供）

這場演唱會還首次加入「點歌」環節，Julia演唱歌迷點的遺珠歌曲〈星海〉和〈Close to you〉，她笑說：「這是我第一次在演唱會開放點歌，很緊張，但也很想試試看。」

吳卓源《on the way》演唱會登場。（寬宏提供）吳卓源《on the way》演唱會登場。（寬宏提供）

進入最後高潮，她唱了〈Things Things Things〉、〈Gameboy〉、〈撥接〉和〈TV〉的組曲，引來全場大合唱。在演唱〈Need You Now〉前，Julia也感性告白歌迷：「謝謝你們一直以來的陪伴，真的給我很多力量，我也會繼續給你們好的音樂，希望不久的未來能再見到你們！」

吳卓源《on the way》演唱會登場。（寬宏提供）吳卓源《on the way》演唱會登場。（寬宏提供）

安可時，她驚喜帶來全新未公開的歌曲，最後邀請全場合唱〈你是不是有點動心〉，讓演唱會氣氛再次升溫，Julia指出：「這次演唱會真的跟之前很不一樣，之前都穿比較短，這次穿長袖，結果超熱還出汗，真的不是開玩笑！」場館工作人員也緊急把冷氣開到最強，急忙著幫Julia降溫。

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