恭喜！「藝術版」孫藝真結婚了 交往一年甜嫁韓國國腳

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演員李光基的女兒李妍智曾出演SBS綜藝節目《我家的熊孩子》，因長相神似孫藝真成為話題人物，她在畫廊擔任藝術總監，被封「藝術版」孫藝真；李妍智今（15）和韓國國腳鄭宇永（音譯）在首爾結婚，兩人交往一年就決定共度一生。

長相神似孫藝真的李妍智（左）和鄭宇永交往一年，今在首爾辦婚禮。（翻攝自X）

李妍智和鄭宇永在首爾辦婚禮，兩人在熟人聚會中結識，進而發展成戀人、決定成為夫妻；今婚禮主持人由「國民MC」劉在錫擔任，因劉在錫從小就和李光基有深厚緣分，因此一口答應擔任主持。

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鄭宇永目前效力於德國職業足球甲級聯賽的柏林聯合足球俱樂部，擔任中場球員，和李妍智兩人將在德國開始新婚生活。

鄭宇永（左）、李妍智結婚。（翻攝自X）

鄭宇永先前公開表示，「遇到了心愛的人，並約定與她共度餘生。我會好好的、努力的生活下去」；李妍智也說：「我遇到了想永遠愛的人，去年這個時候，收到他（鄭宇永）的求婚，一年過去了，我們終於要結婚了。」

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