厲害了！金曲入圍歌手開趴 H Party門票1分鐘沒了

〔記者張釔泠／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月底登場，客委會在6月20日舉辦《GMA36 H Party！》，H代表HAKKA、HONOUR、HAPPY、HITO等意涵，邀請今年金曲獎客語歌手入圍：米莎、邱淑蟬、林鈺婷&山狗大後生樂團、黃子軒、粹垢TRAEGO、羅思容以及特別嘉賓林曉培、F.F.O等演出，分享喜悅時刻。

客語入圍歌手金曲前夕集體辦趴。（新視紀提供）

擔任開場演出的林曉培聽聞門票一分鐘就索完表示：「很開心啊，再來就是要趕快加強客語練習，哈哈哈哈。」F.F.O也透露當天會帶來特別演出與橋段，敬請期待。

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多年來山狗大後生樂團的音樂，一直著墨在描繪台灣客家，他們感謝評審聽到專輯的用心及突破，2024年歷經捷克、馬來西亞、加拿大等地演出，音樂會當天以Full band形式展現山狗大獨有的音樂魅力。

粹垢TRAEGO樂團。（新視紀提供）

米莎第三次攜手早川徹並入圍最佳客語歌手獎，背景迥異的兩人，在熟悉的素材基礎上，化繁為簡，音樂趴兩人也有合作演出。都曾獲金曲獎最佳客語專輯獎肯定的羅思容、邱淑蟬，受邀為專輯《亻厓个房間》參與創作，再次入圍金曲獎，專輯聚焦於「客家女性的流變」，兩人將會各自演唱創作作品。

林鈺婷&山狗大後生樂團。（新視紀提供）

黃子軒曾與山平快榮獲2屆金曲獎最佳客語專輯獎，首張個人專輯《牛騷New Soul》找來許多不同領域的音樂人合作，音樂會也找來音樂好友也是金曲、金音獎得主邱群合作，呈現當代的客語新靈魂樂。

史上第一支客家龐克樂團「粹垢 TRAEGO」，以首張全客語龐克專輯《純粹污垢 Pure Filth》雙料入圍，自2022年獲得第一屆全球客家流行音樂大賽創作組佳作，經歷各大音樂節的表演淬鍊，他們的表演更為純熟且極具特色，H Party將會獻唱多首入圍專輯中的歌曲。

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