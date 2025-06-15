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娛樂 音樂

跳樓機到底是什麼？又一歌曲爆紅 歌詞遭改「大怒神」

〔記者張釔泠／台北報導〕抖音熱門單曲《跳樓機》一上線就急速竄紅，迅速攻佔新加坡、馬來西亞、泰國、越南、台灣、香港等地的音樂排行榜，甚至衝進 Spotify 全球 Viral 排行榜第11名，就算聽不懂中文，也無法抗拒洗腦旋律的魅力，跟著哼唱起來。

《跳樓機》是中國網路歌手LBI利比推出的歌曲，憑藉魔性洗腦的旋律及口語化的歌詞席捲社交平台，歌詞比喻愛情猶如「跳樓機」，也引起許多人的共鳴。

索尼音樂年度爆紅單曲《跳樓機》進軍海外計畫。（索尼提供）索尼音樂年度爆紅單曲《跳樓機》進軍海外計畫。（索尼提供）

其實「跳樓機」在中國指的是「自由落體」類的大型遊樂設施，也就是台灣人口中的「大怒神」，網友紛紛惡搞歌詞，把「跳樓機」換成「大怒神」，此外也有不少海外歌手翻唱，韓星玉澤演來台舉辦見面會也唱過這首歌。

索尼音樂於6月5日啟動「跳樓機出海計畫」，發出徵集邀請：你最想聽誰來翻唱這首歌？同時也邀請大家發揮創意，用你的聲音重新詮釋《跳樓機》—不論是重新填詞、創意 Remix，只要夠酷，就有機會被索尼音樂選為官方合作版本，登上國際舞台。

新加坡DJ WUKONG（悟空）參與改編《跳樓機》。（索尼提供）新加坡DJ WUKONG（悟空）參與改編《跳樓機》。（索尼提供）

首位參與「出海計畫」的音樂人是來自新加坡的 DJ WUKONG（悟空），他曾入選全球百大 DJ。近期在馬來西亞的表演中，他演出了這首 Remix，現場氣氛直接嗨到爆。

他的全新 Dance Remix 版本，以中國風樂器開場營造氛圍，接著爆發力十足的副歌點燃全場，為《跳樓機》注入全新生命。這首 Remix 已於 6 月 13 日凌晨全球上架。

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