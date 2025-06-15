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娛樂 電視

想轉職改變人生？唐綺陽：現在就是行動的時刻

〔記者侯家瑜／台北報導〕國師唐綺陽今（15日）一早在臉書發出新一週星座週報，提醒民眾從即日起至週末，星象變化劇烈，不僅火星將從獅子座轉入處女座，太陽也即將告別雙子、進入巨蟹座，帶來一波劇烈的能量轉換。她特別提醒：「演藝圈恐自爆、人設翻車；民眾也要注意交通意外與醫療糾紛。」

唐綺陽在臉書發出新一週星座週報。（資料照，記者潘少棠攝）唐綺陽在臉書發出新一週星座週報。（資料照，記者潘少棠攝）

唐綺陽指出，週二前火星仍在獅子座，火力十足但戲劇性強，容易引發突發事件、暴走傷害，演藝圈可能出現自爆、翻車等戲劇性風波，也提醒民眾注意孩童安全。而火星週二進入處女座後，將點燃「醫療、基層、職場」等議題，像是醫療系統忙碌、醫療糾紛成焦點，也可能上演小人物立大功的情節，讓默默耕耘的專業人才一舉成名。

她也特別點出，週六前太陽雙子能量強烈，與交通、學校、飛航有關的事件可能頻傳，人與人之間的口舌衝突也將明顯升溫，人設變化、人際關係急轉直下，都在此波動範圍中，讓不少人措手不及。

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進入週末後，太陽轉入巨蟹座，夏至節氣報到，意味著該轉彎的，就該行動了。唐綺陽鼓勵民眾抓住這波能量重新規劃人生，尤其巨蟹座在水星、木星與太陽加持下，與「家庭、母親、安全感」相關的議題將浮上檯面。她也強調：「這是一場情感深層的療癒過程，過程也許辛苦，但能轉化為真正的勇氣與清明。」

同時她不忘呼籲社會正視下一代的壓力與困境：「年輕人、孩童的不安與無助會一一浮現。」她強調，這是「用愛轉化、付出行動」的時候，呼籲發揮女力與母性，真正做到「顧好自己、也守護眾生」。

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