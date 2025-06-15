Melody昔上《康熙》片段遭挖！網虧「現在老了」 她高EQ回應

〔記者侯家瑜／台北報導〕Melody殷悅（本名劉恭顯），近來擔任保養品品牌好友，她開心表示：「這次的合作真的很適合我，保養自己，維持最好的狀態一直是我的核心理念。」她強調，每個階段都有不同的自己，「每個人都會長斑、會疲累，但這些都沒有關係，重要的是不能放棄自己。」

Melody青春期曾因外貌感到自卑。（璞之妍提供）

Melody常在Podcast《姐妹悄悄話》節目中說出讓網友噴淚的經典金句：「You can do it！也許會苦一點、難過一點，但一定會雨過天晴的。」這份穩定、溫柔又堅定的態度，正是她與眾不同的魅力來源。

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Melody從容面對社群留言的批評。（璞之妍提供）

「其實漂亮這個形容詞，離我很遠。」Melody坦言，青春期的時候從不覺得自己好看，在那段青澀又充滿不安的歲月裡，她曾為了美白而誤信偏方，用小黃瓜和檸檬敷臉，結果導致全臉起疹子，她笑稱自己是「錯誤的跟風」。一直到18歲那年才第一次被誇漂亮，讓她開始理解「女大十八變」的魔法，「青春期會長粉刺是正常的，重點是怎麼清潔、防曬、保濕，維持肌膚的平衡。」從過去的自卑、嘗試、探索，到現在能自在分享保養訣竅、當兩個女兒的榜樣，Melody的成長讓她更篤定地相信，美不是天生，而是一路走來學會如何善待自己。

Melody認為美不是天生，而是一路走來學會如何善待自己。（璞之妍提供）

Melody坦率承認，自己不是完美的人，會八卦、會發脾氣，也常常在教育孩子時因為性子急而失控，但她學會了接納這些不完美。而面對社群留言的批評，例如在《康熙來了》舊片下看到「她現在老了」的評論，她的反應令人讚賞，「那是20年前的我耶，當然會不一樣。」她笑著說：「我現在46歲，其實大家現在對我的讚嘆比我26歲那時候還要多更多。」她也對26歲的自己喊話：「Your life is going to be beautiful. You have to believe it！即使它不完美，它就是一個過程，但每個過程的學習，以後都會是你的智慧。」Melody強調，成熟與老化不是負面詞，而是每個人都會經歷的自然狀態。

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