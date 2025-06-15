中國美女主持人金昀過世 年僅43歲

中國知名主持人金昀傳出病逝。（翻攝自微博）





林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國美女主持人金昀自主持廣播到參加綜藝節目走紅，今（15）日上午傳出她不幸病逝消息，享年43歲。

稍早與金昀同在主持界的好友白瑞發文表示，金昀是在進入加護病房搶救15天後，因多重器官衰竭過世。綜合外電報導，金昀早在2012年被確診罹患「肺動脈高壓」，此病症被稱為「心臟的癌症」，她抗病長達13年之久，最後仍不敵病魔結束燦爛一生。

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白瑞則以影音悼念好友金昀，稱金昀在4月30日過世，前前後後被發了100多次病危通知書，讚她一直以來不向命運低頭；金昀曾是上海廣播電台的知名主持人，主持過多檔節目，包括《滾動新聞》、《活到100歲》、《今晚》、《教子有方》等，專業主持深獲肯定。

肺高壓或稱肺動脈高壓，是指因多種心、肺或肺血管疾病引起肺動脈壓力升高，超過正常值的病理性狀態，屬於呼吸系統疾病中的肺循環疾病。一般在標準海平面和靜息下肺動脈收縮壓超過30mmHg或舒張壓超過15mmHg，或是肺動脈均壓超過20mmHg，即認定肺動脈高壓。

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