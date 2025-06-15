晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長遊中國什麼都說讚 他自認更有資格

館長對中國路邊的垃圾桶稱讚連連。（翻攝自YT）館長對中國路邊的垃圾桶稱讚連連。（翻攝自YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日赴中國上海展開6天5夜「和平大使」，他所到之處每每都直播，更不斷誇讚當地設施，例如公共廁所、送菜機器人、垃圾桶等，引起網友關注。對此，電視名嘴汪潔民忍不住說：「這是哪裡來的鄉巴佬？」

相關新聞：館長看見沒？杜汶澤愛到「入籍當台灣人」 連聲激讚：這裡什麼都有

雖然汪潔民酸館長「鄉巴佬」，馬來西亞鬼才創作歌手黃明志昨則發文表示：「搞得我都想去中國直播了....會玩，如果有誰要邀請我去的話。」黃明志接著說：「我認為我的差別在於，我去過非常多次中國，用背包客的身份花了多年幾乎整個中國都走遍了，我絕對有資格把那邊更有趣奇葩的事情分享給大家看！」並說，必須從海南島開始。

他在上海驚呼連連被虧鄉巴佬。（翻攝自YT）他在上海驚呼連連被虧鄉巴佬。（翻攝自YT）

而汪潔民則諷刺稱館長自從得罪道上兄弟後，嚇破膽不敢出門，因此才不知道台北街頭有垃圾桶，餐廳早有送餐機器人，敦化南北路有比上海更大的路樹，很多社區內早就有冰箱販售機，並感嘆「現在連中國人都瞧不起他，這是哪裡來的鄉巴佬⋯⋯」文末還不忘酸館長，「中國人怎麼可以嘲笑館長，小心喔，館長會罵十字經哦！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中