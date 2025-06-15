館長遊中國什麼都說讚 他自認更有資格

館長對中國路邊的垃圾桶稱讚連連。（翻攝自YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日赴中國上海展開6天5夜「和平大使」，他所到之處每每都直播，更不斷誇讚當地設施，例如公共廁所、送菜機器人、垃圾桶等，引起網友關注。對此，電視名嘴汪潔民忍不住說：「這是哪裡來的鄉巴佬？」

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雖然汪潔民酸館長「鄉巴佬」，馬來西亞鬼才創作歌手黃明志昨則發文表示：「搞得我都想去中國直播了....會玩，如果有誰要邀請我去的話。」黃明志接著說：「我認為我的差別在於，我去過非常多次中國，用背包客的身份花了多年幾乎整個中國都走遍了，我絕對有資格把那邊更有趣奇葩的事情分享給大家看！」並說，必須從海南島開始。

他在上海驚呼連連被虧鄉巴佬。（翻攝自YT）

而汪潔民則諷刺稱館長自從得罪道上兄弟後，嚇破膽不敢出門，因此才不知道台北街頭有垃圾桶，餐廳早有送餐機器人，敦化南北路有比上海更大的路樹，很多社區內早就有冰箱販售機，並感嘆「現在連中國人都瞧不起他，這是哪裡來的鄉巴佬⋯⋯」文末還不忘酸館長，「中國人怎麼可以嘲笑館長，小心喔，館長會罵十字經哦！」

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