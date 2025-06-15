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娛樂 最新消息

76歲《一代女皇》潘迎紫 齋戒閉關18天變海綿

潘迎紫曾演出《神雕俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》等經典作品走紅台灣電視圈，透露日前圓滿了18天閉關行程。（翻攝自潘迎紫臉書）潘迎紫曾演出《神雕俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》等經典作品走紅台灣電視圈，透露日前圓滿了18天閉關行程。（翻攝自潘迎紫臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕76歲資深女星潘迎紫曾演出《神雕俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》等經典作品，目前定居香港，上月底返台與許多電視圈老友見面，並宣布參與千手千眼觀音菩薩八關齋戒閉關法會。

昨（14）日上午，潘迎紫在臉書發文表示圓滿了18天閉關行程，她感動說：「過程中每隔1天都要禁食、禁水、禁語，我變成一塊海綿，拚命的吸收著，在這18天裡我獲益良多。」

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透過臉書發文，潘迎紫表示圓滿參與了8次千手千眼觀音菩薩八關齋戒紐閉關法會，閉關有16天，加上前行和結行法會共18天，「感恩主法上師尊貴的仁增嘉春仁波切的細心教導，我變成一塊海綿，拚命的吸收著，在這18天裡我獲益良多。」

潘迎紫臉書全文

我圓滿了連續八次千手千眼觀音菩薩八関齋戒紐閉関了！！！（共16天，加上前行和結行法會共18天），感恩主法上師尊貴的仁增嘉春仁波切的細心教導，我變成一塊海綿，拚命的吸收着，在這18天裡我獲益良多。
第一天正式進入閉関，我們有豐富美味的素早餐和午餐，因為我是第一次參加紐閉関，嘉春仁波切慈愛的一再叫我要吃飽，因第二天會禁食，禁水，禁語。而中心的資深法友們，都提醒我要多吃，結果，我吃了個十八分飽！ 第一天，過午不食，晚上10點開始禁水，我守足戒律。
第二天，禁食禁水禁語，我不覺得那麽難熬，祇是到了傍晚就開始覺得很渴，我是個不能沒有水，平時每天都要喝很多水的人，我仍嚴守戒律。
此後，每隔一天便禁食禁水禁語。不吃不說，對我來講一點問題也沒有，祇是每天晚上下課回酒店途中，會經過一家海鮮餐廳，他門口有大大的玻璃缸養着魚兒，我好想端起整缸水喝下去哦！
感恩嘉春仁波切和中心的法友們對我的照顧和關愛＇每次回到台灣，總讓我感覺到回到了娘家，心裡感到好溫暖哦！也給予我力量，跟着仁波切繼續這段＂苦修＂。
出関了！仁波切說我瘦了很多！真的耶！褲頭都往下掉了！事實上，仁波切也瘦了4公斤，其他法友都瘦了！誰想減肥，請來參加紐湼閉関哈！
我內心充滿法喜，這18天耒肉體上也許受點煎熬，但精神上祇覺得滿心歡喜和感動，受益匪淺，仁波切和我約定了，明年再來參加紐閉関！感恩所有給我愛的支持的朋友們，願大家平安吉祥！


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