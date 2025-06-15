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娛樂 音樂

甲狀腺癌二度復發！他緊急就醫及早發現 親曝身體現況

〔記者陽昕翰／台北報導〕雙金才子「鶴」The Crane推出新專輯，他在籌備專輯期間，甲狀腺腫瘤復發，幸好及早發現治療，目前已經痊癒。

對於人生發現這場大病，鶴表示：「發病兩次都被醫生及早發現，而且發現當下也感謝自己有健全的心靈及家人、歌迷的支持。」

鶴在心存感激之餘，還因此產生創作靈感，寫出了描述現代人網路分離焦慮症的《DISEASE》，反倒讓自己受益良多，對於人事物有了新的看法跟體悟。

音樂才子「鶴」The Crane發行新專輯。（落夢地提供）音樂才子「鶴」The Crane發行新專輯。（落夢地提供）

鶴透露，靠著運動及生活習慣來維持健康，他說：「還是得運動，平常因為在家工作、常常一整天曬不到太陽，到了晚上該睡覺的時候卻沒有睡意，所以最近起床出門散步這樣的習慣在改變作息。」

為了這張新專輯，鶴耗時3年創作，更自律戒酒5個月，笑稱是要給專輯「召喚能量」，果然專輯完成後，他飛往東京放空卻感冒，忍不住笑稱：「果然不能太放縱！」至於目前的身體狀況，鶴分享透過運動與晨間散步來調整作息，「一早出門曬太陽，幫助晚上比較好入睡。」

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