「刺蔣案」幕後驚人真相曝光 《春雨424》揭被遺忘的女性抗爭者

〔記者李紹綾/台北報導〕導演馮賢賢昨(14日)出席公視「紀錄觀點」系列作品《春雨424》首映會,主角黃文雄、鄭自才現身,馮賢賢透露,當年出借護照給兩位主角的受訪者,由於美國近期的政治變化,而擔心生活受影響,最後不得不做取捨,她說:「他們原本同意播出的,但最後我還是把畫面剪掉了,你以為是歷史,其實是現在進行式。」拍片隨著時間演進不斷改變、修正方向,超乎原本的想像與期待,是她覺得紀錄片最迷人的地方。

導演馮賢賢執導《春雨424》,歷經近6年攝製,跨越台、美、加、瑞典,訪問逾50位當事人及見證者,結合國內外珍貴影像、史料、動畫、重演,還原1970年震驚國際的「刺蔣案」,及三位主角黃晴美、黃文雄、鄭自才的命運轉折。馮賢賢表示:「這個故事跨越近百年的台灣歷史,也是台灣人反抗不義統治、爭取獨立自主的重要篇章。」

1970年,中華民國在聯合國席次岌岌可危,蔣家政權在台持續高壓統治。4月下旬,時任行政院副院長蔣經國赴美訪問,4月24日午前步入紐約市廣場飯店大門口時,遭到康乃爾大學博士生黃文雄開槍行刺,他隨即被美警壓制在地,妹夫鄭自才衝出去援救,同時被捕。逃過一劫的蔣經國在日記中寫道,他不相信台灣人會自主策劃刺殺行動,懷疑是美國中央情報局幕後操作。

半世紀後,黃文雄記憶猶新說:「他們覺得已經把我抓緊了,就讓我站起來,我就喊Let me stand up like a Taiwanese(讓我像個台灣人一樣站起來)」刺蔣行動失敗,海外台灣人成立「黃鄭救援基金會」募款,展現同志義氣,迅速籌到天價保釋金20萬美金。鄭、黃分別於5月底、7月初獲釋候審。

1971年6⽉法院宣判前夕,黃、鄭兩⼈擔心蔣家政權對美施壓,將他們引渡回台,決定棄保逃亡。鄭⾃才在瑞典獲政治庇護,又被美方要求引渡,先後遭瑞典、英國政府關押,絕食抗議、打引渡官司,1973年6月被送回美國受審服刑。當時他的妻子黃晴美,獨力照顧一雙子女,更頻頻在國際間奔走、遊說救援。另一方面,黃⽂雄則⼈間蒸發25年,行蹤成謎。《春雨424》團隊獨家探訪黃文雄祕密流亡國度、住所及日常,外籍前女友接受導演專訪透露:「他以身為革命者為榮,從不為自己難過或擔心,他只是頑強地堅持下去。」

《春雨424》聚焦被忽略的刺蔣案重要參與者黃晴美,深追她在內外交迫時展現的勇氣與犧牲,以及後來她與鄭自才離異、致力台語教學、終老瑞典的心路。談及創作緣由,導演馮賢賢說:「2018年我發現,424事件實際參與行動的,並不僅是黃文雄和鄭自才,還包括黃晴美這位女性。終其一生,她沒有公開提過自己的角色。」

導演馮賢賢在映後用一句話形容黃晴美「if i can't dance, i don't want to be part of your revolution.(如果不讓我跳舞,我就不想參加你們的革命)」她強調不少女性有理想,也參與社會行動,卻往往被忽略。因黃晴美在開拍前已辭世,馮賢賢透過日記口述、生前影像、動畫等形式,重塑這位堅毅浪漫的革命女性:「故事從她開始、以她結束,讓黃晴美回到她應有的歷史位置。」

紀錄觀點《春雨424》四集系列,由公共電視與台灣公民媒體文化協會合製,6月19日、6月26日晚間10點於公視頻道播出,公視+影音平台同步上架。

