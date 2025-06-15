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「刺蔣案」幕後驚人真相曝光 《春雨424》揭被遺忘的女性抗爭者

導演馮賢賢（左起）、黃文雄、鄭自才出席《春雨424》首映會。（公視紀錄觀點提供）導演馮賢賢（左起）、黃文雄、鄭自才出席《春雨424》首映會。（公視紀錄觀點提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕導演馮賢賢昨（14日）出席公視「紀錄觀點」系列作品《春雨424》首映會，主角黃文雄、鄭自才現身，馮賢賢透露，當年出借護照給兩位主角的受訪者，由於美國近期的政治變化，而擔心生活受影響，最後不得不做取捨，她說：「他們原本同意播出的，但最後我還是把畫面剪掉了，你以為是歷史，其實是現在進行式。」拍片隨著時間演進不斷改變、修正方向，超乎原本的想像與期待，是她覺得紀錄片最迷人的地方。

導演馮賢賢出席《春雨424》首映會。（公視紀錄觀點提供）導演馮賢賢出席《春雨424》首映會。（公視紀錄觀點提供）

刺蔣案參與者之一的黃文雄出席《春雨424》首映會。（公視紀錄觀點提供）刺蔣案參與者之一的黃文雄出席《春雨424》首映會。（公視紀錄觀點提供）

導演馮賢賢執導《春雨424》，歷經近6年攝製，跨越台、美、加、瑞典，訪問逾50位當事人及見證者，結合國內外珍貴影像、史料、動畫、重演，還原1970年震驚國際的「刺蔣案」，及三位主角黃晴美、黃文雄、鄭自才的命運轉折。馮賢賢表示：「這個故事跨越近百年的台灣歷史，也是台灣人反抗不義統治、爭取獨立自主的重要篇章。」

刺蔣案參與者之一的鄭自才出席《春雨424》首映會。（公視紀錄觀點提供）刺蔣案參與者之一的鄭自才出席《春雨424》首映會。（公視紀錄觀點提供）

1970年，中華民國在聯合國席次岌岌可危，蔣家政權在台持續高壓統治。4月下旬，時任行政院副院長蔣經國赴美訪問，4月24日午前步入紐約市廣場飯店大門口時，遭到康乃爾大學博士生黃文雄開槍行刺，他隨即被美警壓制在地，妹夫鄭自才衝出去援救，同時被捕。逃過一劫的蔣經國在日記中寫道，他不相信台灣人會自主策劃刺殺行動，懷疑是美國中央情報局幕後操作。

《春雨424》聚焦刺蔣案中被忽略的重要女性黃晴美（中）。（公視紀錄觀點提供）《春雨424》聚焦刺蔣案中被忽略的重要女性黃晴美（中）。（公視紀錄觀點提供）

半世紀後，黃文雄記憶猶新說：「他們覺得已經把我抓緊了，就讓我站起來，我就喊Let me stand up like a Taiwanese（讓我像個台灣人一樣站起來）」刺蔣行動失敗，海外台灣人成立「黃鄭救援基金會」募款，展現同志義氣，迅速籌到天價保釋金20萬美金。鄭、黃分別於5月底、7月初獲釋候審。

《春雨424》聚焦刺蔣案中被忽略的重要女性黃晴美。（公視紀錄觀點提供）《春雨424》聚焦刺蔣案中被忽略的重要女性黃晴美。（公視紀錄觀點提供）

1971年6⽉法院宣判前夕，黃、鄭兩⼈擔心蔣家政權對美施壓，將他們引渡回台，決定棄保逃亡。鄭⾃才在瑞典獲政治庇護，又被美方要求引渡，先後遭瑞典、英國政府關押，絕食抗議、打引渡官司，1973年6月被送回美國受審服刑。當時他的妻子黃晴美，獨力照顧一雙子女，更頻頻在國際間奔走、遊說救援。另一方面，黃⽂雄則⼈間蒸發25年，行蹤成謎。《春雨424》團隊獨家探訪黃文雄祕密流亡國度、住所及日常，外籍前女友接受導演專訪透露：「他以身為革命者為榮，從不為自己難過或擔心，他只是頑強地堅持下去。」

鄭自才是刺蔣案當事人之一。（公視紀錄觀點提供）鄭自才是刺蔣案當事人之一。（公視紀錄觀點提供）

《春雨424》聚焦被忽略的刺蔣案重要參與者黃晴美，深追她在內外交迫時展現的勇氣與犧牲，以及後來她與鄭自才離異、致力台語教學、終老瑞典的心路。談及創作緣由，導演馮賢賢說：「2018年我發現，424事件實際參與行動的，並不僅是黃文雄和鄭自才，還包括黃晴美這位女性。終其一生，她沒有公開提過自己的角色。」

刺蔣案當事人之一黃文雄。（公視紀錄觀點提供）刺蔣案當事人之一黃文雄。（公視紀錄觀點提供）

導演馮賢賢在映後用一句話形容黃晴美「if i can't dance, i don't want to be part of your revolution.（如果不讓我跳舞，我就不想參加你們的革命）」她強調不少女性有理想，也參與社會行動，卻往往被忽略。因黃晴美在開拍前已辭世，馮賢賢透過日記口述、生前影像、動畫等形式，重塑這位堅毅浪漫的革命女性：「故事從她開始、以她結束，讓黃晴美回到她應有的歷史位置。」

黃晴美（左起）、黃文雄、鄭自才是刺蔣案關鍵三人。（公視紀錄觀點提供）黃晴美（左起）、黃文雄、鄭自才是刺蔣案關鍵三人。（公視紀錄觀點提供）

紀錄觀點《春雨424》四集系列，由公共電視與台灣公民媒體文化協會合製，6月19日、6月26日晚間10點於公視頻道播出，公視+影音平台同步上架。

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