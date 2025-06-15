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娛樂 日韓

韓國「物業之神」幹大事！430億聖水洞空間大改造

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星權相佑向來對投資物業有一套，被網友封為「物業之神」，他近來公開改造「潮流勝地」聖水洞洗車場大樓的近況，該處原先是他2015年以80億韓幣（約台幣1.7億元）買下，過了10年，韓媒粗估目前價值超過430億韓幣（約台幣9.2億元）。

權相佑直言還想跟家人一起待在美國。（翻攝自YouTube）權相佑直言還想跟家人一起待在美國。（翻攝自YouTube）

權相佑透過影片公開聖水洞內部建築，表示「尚未施工完畢」，解釋該建築原本是洗車場，後來將改造成各種快閃活動的空間，補充說就連洗手間也花了不少功夫。

該建築距離地鐵首爾林站和纛島站步行只需1分鐘，地段十分良好，權相佑表示目前還在基礎階段，「需要一些諮詢，相信未來會一切順利，畢竟還想多點時間和老婆小孩待在美國。」

權相佑開心公開聖水洞建築的內部空間。（翻攝自YouTube）權相佑開心公開聖水洞建築的內部空間。（翻攝自YouTube）

48歲的權相佑坦言，「我現在不像年輕時那樣，一年拍三部作品了，現在，我更想只專注於一部作品就好。」直說身為一名演員，需要經濟自由，只有擁有自由，才能更專注投入於一部作品中。

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