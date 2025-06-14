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娛樂 最新消息

614地震預言瘋傳 五月天阿信也在等 「印度神童」親揭實情

印度神童阿南德（左）遭傳預言614地震，就連五月天阿信也在凌晨苦守等候。（組合照，唱戲世界娛樂提供、本報資料照）印度神童阿南德（左）遭傳預言614地震，就連五月天阿信也在凌晨苦守等候。（組合照，唱戲世界娛樂提供、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「印度神童」阿南德被謠傳預言6月14日凌晨3時47分將發生規模8.2強震，引發台灣網友焦慮失眠，連五月天阿信、琳誼與魏嘉瑩都幽默加入討論行列。

隨著時間逼近，不僅大批民眾守夜等震，就連琳誼也在Threads幽默發文問：「誰現在已經在樓下準備的？」沒想到釣出五月天主唱阿信回應「3:45了」，魏嘉瑩也加入搞笑回覆：「我在樓上準備」，3人逗趣互動在網上掀起苦中作樂潮。

事實上，這波未經證實的預言從社群平台開始傳播，雖無明確來源，但以阿南德為名號的貼文迅速引爆關注。儘管網友半信半疑，但仍有不少人半夜守候觀察。最終台灣當日未發生強震，僅日本千島列島海域出現規模6.1地震，未釀災情，更未引發海嘯。

驚訝的是，有熱心網友主動向阿南德的官方YouTube頻道求證，收到了回覆否認曾發布相關預言，並指責外界捏造言論、抹黑名譽，要求提供謠言來源，不過是否真為本人的說詞，目前無法獲得證實。

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