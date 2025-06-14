TWICE出道10年終於來台！子瑜生日願望實現了：帶著驕傲回故鄉

TWICE子瑜今天過26歲生日。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團TWICE即將在今年11月22日登上高雄世運主場館演出，這也是她們出道10年首度在台表演。今天（14日）正好是子瑜的生日，她在付費平台「Bubble」上以中文唸出心情，直呼「這個願望終於實現了」。

今天是子瑜26歲生日，她在「Bubble」上唸出中文信，儘管「Bubble」是付費平台，不能隨意外流，不過子瑜真誠的話語還是打動許多粉絲，影片以及相關文字在X、Threads上流傳，掀起網友熱烈討論。

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TWICE將首度來台開唱。（翻攝自臉書）

子瑜回憶起從13歲起就到韓國打拚，當時還懵懵懂懂， 帶著滿心期待的心情和家人的祝福，獨自踏上韓國，「一開始語言不通、文化也不同且競爭激烈的環境，每一步都走得很艱辛，我知道未來會很不容易，雖然辛苦但到最後一刻我都沒有放棄，也很感謝堅持下來的自己，也感恩公司給我出道的機會。」

儘管這些年來站上不同舞台表演、到了世界各地， 粉絲們的掌聲與愛使她在舞台上閃耀著光芒，實現了夢想，但子瑜卻仍是心願未了，「但心裡總有一個心願，那就是希望有一天能夠回到自己的家鄉與粉絲們見面、開演唱會。 」

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如今TWICE終於將來台演出，子瑜有感而發：「我們終於決定要回到我的家鄉表演，到韓國打拚十多年的我，終於可以帶著驕傲的心回去跟你們分享這份喜悅，努力的過程裡有過淚水滿面，但也有因為幸福而感到內心澎湃。而心中最深的渴望，在每一次生日也會許下這個願望，就如愛我的粉絲們一樣，期待已久的這個願望終於實現了。 」

「感謝你們的等待，感謝你們一直都在，這個約定即便沒有說出來，但都一直默默地停留在彼此心裡，直到我們見面這一刻它就會深刻烙印在心底，成為我們最重要也最有意義的時刻，我會將我努力奮鬥過的這個故事用表演傳遞給你們，感謝所有愛我的人，感謝你們支持與祝福，感謝你們在故鄉一直地等待，謝謝你們。」子瑜說道。

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