aespa Karina現身親姊姊婚禮 無修圖美照流出

Karina參加親姊姊的婚禮。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／綜合報導〕韓國人氣女團aespa的隊長Karina以超高顏值與精湛舞蹈廣受歡迎，今（14）日被粉絲捕捉到現身親姊姊的婚禮現場，除了現場賓客們大吃一驚外，意外流出的無修圖照片也在粉絲間引起熱議。

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Karina參加婚禮的照片流出。（翻攝自臉書）

Karina參加婚禮的照片流出。（翻攝自臉書）

Karina曾在節目中分享，自己有一位大5歲的護理師姊姊，更加碼透露姊姊比自己更漂亮，性格也是她看過最善良的，使粉絲們對姊姊無比好奇。不過Karina相當保護家人，姊姊生活上也非常低調，許多人並不知道兩人是姊妹關係。今Karina現身婚禮現場，賓客才驚呼「親妹妹竟然是Karina」！

Karina以一身低調的黑西裝外套現身。（翻攝自臉書）

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而今天Karina以一頭波浪捲黑髮及低調的黑西裝外套出席婚禮，雖穿著與妝容相當樸素淡雅，依舊驚人的美貌也讓這組0修圖照片在網路上瘋傳。

賓客側拍的照片依然難掩美貌。（翻攝自臉書）

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