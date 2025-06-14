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柯震東驚喜曝光專屬生日願望 自爆冰控兒時躲起來嗑冰

柯震東以白T內搭襯衫、牛仔褲輕裝現身化身知名冰淇淋品牌一日店長。（凍心提供）柯震東以白T內搭襯衫、牛仔褲輕裝現身化身知名冰淇淋品牌一日店長。（凍心提供）

〔記者許世穎／台北報導〕品牌與活動邀約不斷的柯震東18日將滿34歲，今（14日）於生日前夕以白T內搭襯衫、牛仔褲輕裝現身，化身知名冰淇淋品牌一日店長，現身東區門市與粉絲零距離互動，親手挖冰、送上經典冰火Gelato，展現自然親和的職人風格。主持人大飛更開玩笑虧柯震東有「信義區媽祖」之稱，逗樂全場！

今天活動尚未正式開始，現場已擠滿來自各地的粉絲，首次為冰品品牌站台，柯震東笑稱自己從小就是「冰控」：「小時候會躲起來，一邊吹電風扇一邊偷吃冰，很怕被媽媽罵，但真的太爽了！」

柯震東與粉絲零距離互動，親手挖冰。（凍心提供）柯震東與粉絲零距離互動，親手挖冰。（凍心提供）

柯震東也分享第一次吃到「冰火Gelato」的驚喜感受：「外層酥酥熱熱，咬開卻是冰的，真的太衝擊了，很喜歡那種反差感。」更說：「吃了它有種在『罪惡』與『不罪惡』之間遊走的感覺。」讓主持人大飛忍不住打趣說：「聽起來跟你導的《黑的教育》一樣，有種善惡拉鋸的感覺。」

當被問到今天最推薦的口味時，柯震東分享：「我最喜歡的是香菜花生，應該很多人不吃香菜，但做成冰品的口味真的很特別；另外一個是威士忌口味，吃起來有點微醺感。」柯震東也稱職擔任店長服務大家，不但親手挖出義式Gelato、遞送剛炸好的冰火Gelato給現場粉絲，還不忘貼心詢問口味喜好，也放送大合照時間。

柯震東在生日前夕和粉絲分享生日願望。（凍心提供）柯震東在生日前夕和粉絲分享生日願望。（凍心提供）

活動中途，品牌更驚喜準備了一顆以柯震東推薦的主打口味「香菜花生」為靈感的生日蛋糕為柯震東慶生，當場令他又驚又笑。主持人大飛更要現場粉絲一起大聲合唱生日快樂歌，並笑說：「要唱到最大聲那種，讓柯震東尷尬！」

現場粉絲們一連唱了中文、台語、英文，三個版本的生日歌，接著柯震東也許下生日願望：「希望在場的大家身體健康、財富自由；第二個願望是大家都幸福美滿。」而第三個願望他則默默許在心裡。

談及接下來的工作計畫，柯震東透露今年都在籌備期中度過，明年將有新作品與大家見面，讓粉絲可以持續期待他的螢幕表現，雖然細節尚未公開，但柯震東表示：「不久的未來就會公布了，還請大家期待。」

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