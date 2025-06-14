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天王變奶爸！小賈斯汀育兒日常曝光 「真實又柔軟」藏不住父愛

小賈斯汀升格當爸後享受在天倫樂之中。（翻攝自IG）小賈斯汀升格當爸後享受在天倫樂之中。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕小賈斯汀（Justin Bieber）升格當爸後享受在天輪樂之中，更時常分享家庭生活日常，他近日曝光多組與9個月大的兒子Jack Blues居家相處的互動畫面，搭配簡單配文「Ay bay bay」，讓粉絲們的心全都融化。

相關新聞：小賈斯汀社群瘋狂發文 「那不算愛」耐人尋味

小賈斯汀難得以奶爸身分亮相，近日更一連曬出多組父子溫馨合影，無論是抱著兒子露出滿臉慈愛，或是吻向寶貝兒子都流露出濃濃父愛。然而，最引人注目的就是寶寶稚嫩的模樣與天王父親形成強烈對比，畫面既溫柔又有力量，讓粉絲們都驚豔讚嘆，「原來當爸的Bieber這麼迷人！」

小賈斯汀育兒藏不住濃濃父愛。（翻攝自IG）小賈斯汀育兒藏不住濃濃父愛。（翻攝自IG）

據了解，小賈斯汀與模特兒妻子海莉（Hailey Bieber）於2024年8月22日年迎來兒子Jack Blues，兩人自從升格新手爸媽後，感情更緊密。如今小賈斯汀一家三口不時分享生活點滴，簡單畫面卻藏著濃濃情感，也讓粉絲感受到天王舞台下最真實、最柔軟的一面。

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