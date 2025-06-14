孫德榮7月脊椎開刀爆危機 備好遺照、壽衣：癱瘓就想辦法死掉

孫德榮新書簽書會。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫德榮籌備2年推出新書《我就是狂：我的人生不需要你按讚》，今（14日）舉辦簽書會，他曾罹患膀胱癌三期，長年飽受人工膀胱後遺症所苦，近來脊椎又出問題，透露7月將進行手術，「我都做最壞的打算，我把生前遺囑都弄好了」，倘若術後全身癱瘓，他已有對策：「我告訴這些孩子（子弟兵），想辦法讓我死掉。」

孫德榮新書簽書會，于美人到場祝賀。（記者陳奕全攝）

孫德榮7月將動脊椎手術，上頸椎三節、下頸椎四節，屆時得要全身麻醉，醫師曾和他說，不開刀也不會危及生命，若要開刀建議分兩次開，但他只想受苦一次，手術花費超過200萬，好友于美人得知極力反對，還說：「你這樣會全身癱瘓欸！不可以。」但還是奈不過他的性子。

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孫德榮已立好遺囑、交待好身後事，將3億資產分配給32位親友，他選好油畫遺照、燕尾服壽衣，甚至連長眠地都決定好了。原來是他過去參加不少告別式，看到家屬都很匆忙，且挑選的照片、衣服，也許不是往生者喜歡的樣式，「我寧願在自己還有意識的狀況下，把所有的問題都解決完。」

孫德榮新書簽書會；孫德榮走路需要攙扶。（記者陳奕全攝）

對於開刀，孫德榮坦言很緊張，子弟兵請他寫動刀前的十個願望，「我寫不出來，因為太幸福了。」他最後只寫了3個願望，第一個已實現，就是去吃民生東路的客家菜，第二個則是與子弟兵出遊度假，第三個則是要再去吃一次客家菜，笑說：「看我人生有多狹隘！」然而術後最想做的事也是吃客家菜，直喊：「吃很重要誒！真的很好吃。」

孫德榮新書簽書會。（記者陳奕全攝）

孫德榮表示，即便台灣醫生的技術再好，手術一定會有風險，「人都有萬一，誰知事情會怎麼發生。」他已做好最壞打算，若術後全身癱瘓，已交待好子弟兵，「想辦法讓我死掉。現在不是有斷食死法嗎？一天讓你少吃一點。」

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