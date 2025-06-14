陳明真結婚15年爆「老公冷暴力」 揭露婚姻日常

陳明真（左）、季忠平結婚15年，今出席「承弦啟後」音樂會彩排。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳明真與音樂製作人季中平結婚15年，今出席「承弦啟後」音樂會彩排，與指揮許家銘、鋼琴家郭宗翰及敦化國中弦樂團合作演出季中平製作的經典曲《如果雲知道》，贏得滿堂彩。談及即將合作的新專輯，季中平自認是「嚴格的老師」，在錄音室對愛妻毫不留情，「冷暴力式製作」成了兩人相處日常。

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季忠平今出席「承弦啟後」音樂會彩排。（記者胡舜翔攝）

他笑說自己「對太太比對別人還兇」，錄音時只要聽到不對勁，就立刻按下暫停，沉默片刻後才問：「妳知道麥克風的意思嗎？」意指她在呼吸、口氣或音色上未達標準。

儘管被「言語施壓」，陳明真卻毫不介意，反而信任滿滿地表示：「我是非常相信他，只有他可以掌握我的音色，為我打造專屬的音樂。」

季忠平（左）、陳明真今出席「承弦啟後」音樂會彩排。（記者胡舜翔攝）

季中平也回憶過去為彭佳慧製作《愛到無路可退》時，曾因對方咬字不符要求，讓她重錄十幾遍，甚至唱到落淚；反觀陳明真卻從沒因此崩潰，讓他驕傲直言：「她把自己當藝術家來看，這一點很勇敢，其他歌手早就被我磨到哭了。」

陳明真今出席「承弦啟後」音樂會彩排。（記者胡舜翔攝）

夫妻除了音樂合作，近來也為10歲的雙胞胎兒子就學奔波，孩子近日赴新加坡準備入小學，兩人計畫輪流陪讀。首次兒子獨自出國由爸爸陪同註冊，陳明真坦言：「我整整一週看著照片就落淚，什麼事都不想做。」所幸現代科技發達，靠視訊密集聯繫，「一天視訊三餐、四餐、五餐，後來還要請他們先休息一下。」

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