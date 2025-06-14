晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五月天唱一半遭嗆太「靠北」了 阿信不忍反擊

五月天舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）五月天舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會昨起在哈爾濱國際會展體育中心體育場開唱，由於這是目前巡演最靠北邊的一站，現場有歌迷高舉「太靠北了」的牌子，讓主唱阿信忍不住笑嗆：「你才『靠北』咧！」

相關新聞：竟然不是《乾杯》！這所國中畢業歌選唱五月天作品 居然釣出阿信說話了

相隔8年在哈爾濱開唱，演唱會現場出動1500台無人機，在星空中隨著歌曲變換出20種圖案，總計超過30分鐘的無人機震撼場面，隨著歌曲變化出乾杯、復刻紅跑車、mayday viva rock、神的孩子都在跳5球、五月之戀、五月天陪你一起唱到80歲等圖案。

五月天出動無人機點亮星空。（相信音樂提供）五月天出動無人機點亮星空。（相信音樂提供）

五月天過去曾在哈爾濱拍攝《時光機》、《我們（時時刻刻）》MV，還有2004年參與劉亦菲和陳柏霖的電影《五月之戀》，拍攝地點都是在哈爾濱。

五月天出動無人機點亮星空。（相信音樂提供）五月天出動無人機點亮星空。（相信音樂提供）

想到當初第一次到哈爾濱，大夥下飛機看到零下15度的白雪超興奮，石頭說：「一下飛機看到雪很開心，就脫掉上衣躺在雪上。」怪獸表示：「差點變冰棒。」結果回來石頭就因為肺炎而住院。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中