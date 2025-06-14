五月天唱一半遭嗆太「靠北」了 阿信不忍反擊
五月天舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）
〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會昨起在哈爾濱國際會展體育中心體育場開唱，由於這是目前巡演最靠北邊的一站，現場有歌迷高舉「太靠北了」的牌子，讓主唱阿信忍不住笑嗆：「你才『靠北』咧！」
相關新聞：竟然不是《乾杯》！這所國中畢業歌選唱五月天作品 居然釣出阿信說話了
請繼續往下閱讀...
相隔8年在哈爾濱開唱，演唱會現場出動1500台無人機，在星空中隨著歌曲變換出20種圖案，總計超過30分鐘的無人機震撼場面，隨著歌曲變化出乾杯、復刻紅跑車、mayday viva rock、神的孩子都在跳5球、五月之戀、五月天陪你一起唱到80歲等圖案。
五月天出動無人機點亮星空。（相信音樂提供）
五月天過去曾在哈爾濱拍攝《時光機》、《我們（時時刻刻）》MV，還有2004年參與劉亦菲和陳柏霖的電影《五月之戀》，拍攝地點都是在哈爾濱。
五月天出動無人機點亮星空。（相信音樂提供）
想到當初第一次到哈爾濱，大夥下飛機看到零下15度的白雪超興奮，石頭說：「一下飛機看到雪很開心，就脫掉上衣躺在雪上。」怪獸表示：「差點變冰棒。」結果回來石頭就因為肺炎而住院。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡