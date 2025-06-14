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修杰楷砸30萬帶孩搭經濟艙離台 「賈靜雯獨坐商務艙」原因曝

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷今（14日）擔任3C家電一日店長，暑假將至，他已規劃好女兒咘咘、波妞的暑期計畫，但詳細出遊地點保密不透露，笑說7月5日有末日預言，所以會避開日本，一家人有可能去露營，也會出國參加夏令營，行程總花費超30萬，直喊：「很多錢誒！」

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

修杰楷分享，暑假期間與老婆賈靜雯會避開工作，盡可能地陪伴小孩，目前已安排好一些行程，費用超過6位數，甚至超過30萬，「我是不知道正確的數字，但應該是有，一家人出遊光是機票就滿可觀，小朋友的暑假真的很貴。」

修杰楷談到，以後出去工作，飛機都會坐商務艙，但帶小孩的話，就會坐經濟艙，原來是他想趁機教育小孩，「要讓他們有一些觀念，可以坐商務艙是因為爸爸、媽媽很努力工作賺錢 ，所以以後要很努力工作，才可以坐比較大的位子。」至於老婆賈靜雯則會獨享商務艙，修杰楷說：「還是讓她坐得比較舒服，她真的工作很辛苦。」

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修杰楷近期斜槓當起YouTuber設立頻道《修TIME》，邀請老婆、朋友擔任嘉賓，觀看流量突破百萬，但私底下的修杰楷行事做風較低調，去餐廳很少會「刷臉」，倘若遇到沒位子，他還是會禮貌詢問老闆：「不好意思，我吃很快，可不可以給我幾個位子？」但有時還是會失敗。

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

修杰楷近來在社群分享父女對話，他和女兒無厘頭討論會怎麼介紹自己的姓氏「修」，笑說買咖啡的時候，曾想過要不要用別的姓氏，因為說出自己姓修，店員都會愣住，「我之前有想過要不要跟店員說我姓張，可是叫到我的時候我會忘記我剛剛姓什麼。」

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