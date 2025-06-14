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車模林志玲死於牛奶針 雪碧曾「月打2次」遭轟：死了不會包白包

「雪碧」方祺媛自曝，以前一個月打2次牛奶針。（翻攝自IG）「雪碧」方祺媛自曝，以前一個月打2次牛奶針。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「車模界林志玲」蔡語芯日前在北市大安區醫美診所施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後，突然昏迷，經歷19天搶救，家屬12日忍痛拔管，引起社會譁然。對此，「雪碧」方祺媛自曝，以前曾一個月打2次牛奶針，還為此被前男友圤智雨狠嗆：「死了也不會包白包！

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雪碧13日在社群撰文表示，對於蔡語芯因為施打牛奶針離世感到遺憾，並透露，她之前就一個月打過兩次牛奶針，儘管只是微整形而已，仍被前男友圤智雨大罵，甚至撂話「死了也不會包白包」。

雪碧坦言，由於自己整形過度，長期多次麻醉，因此深知其中的風險，每次躺在手術台，她都覺得能醒來是幸運，沒有醒來就當作下輩子再見。

雪碧呼籲，能不要麻醉就不要麻醉，若是必須麻醉，就要抽血看自己的血有無排斥哪種麻醉劑，還有看自己有沒有凝血症問題，「希望大家整形如果要麻醉，順順利利！」

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