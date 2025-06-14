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娛樂 最新消息

「BTS」V退伍 Wooga大團圓藏巧思 朴敘俊賀「王者歸來」

迎接「BTS」防彈少年團成員V才剛退伍，「Wooga Family」朴炯植、朴敘俊、崔宇植、Peakboy大集合，照片藏巧思 。（翻攝自IG）迎接「BTS」防彈少年團成員V才剛退伍，「Wooga Family」朴炯植、朴敘俊、崔宇植、Peakboy大集合，照片藏巧思 。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團成員V才剛退伍，立刻與親朋好友敘舊，尤其是他在演藝圈的哥兒們「Wooga Family」也迎接他平安歸來，5位帥哥團圓引起熱烈討論。

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V在本月10日退伍，並於11日在IG發文寫著「謝謝」，只見好友朴炯植、朴敘俊、崔宇植、Peakboy全都到齊，5人身上都穿著寫有「歡迎」的T恤，並摸摸V的頭、戳他的臉，畫面十分溫馨。有趣的是，原來他們是還原當初送V入伍的合照，除了衣服不一樣之外，動作、表情幾乎都一模一樣，象徵不變的友情。朴敘俊在IG恭喜「王者歸來」，朴炯植則寫下「歡迎回家」。

「BTS」防彈少年團成員V身材變得相當健壯。（翻攝自IG）「BTS」防彈少年團成員V身材變得相當健壯。（翻攝自IG）

「Wooga Family」是演藝圈知名的明星好友團，5人還曾經一起上過旅行實境秀《IN THE SOOP：友情旅行》，他們在節目上遠離平日的繁忙生活、拋開名氣壓力，前往鄉間共同展開一段充滿驚喜的療癒旅行，更從節目中能一窺他們私下的真面目，見證5人之間的好感情。

V退伍後行程滿檔，除了昨天與Jimin、RM一起去看j-hope的演唱會之外，還與女舞者Leejung一起拍攝CHALLENGE，V經過軍事訓練後產出的超結實肌肉，讓許多粉絲直呼，「快要流口水了」、「真的變成男人了」。

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