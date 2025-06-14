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「BTS」柾國剛退伍就出事 一句話觸動政治神經

柾國（右）助陣j-hope（中）演唱會，結果卻因一頂帽子意外引發爭議。（翻攝自X）柾國（右）助陣j-hope（中）演唱會，結果卻因一頂帽子意外引發爭議。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團成員柾國這禮拜才剛退伍，就發文道歉，原來是他的帽子上的一句話，引起爭議。

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才剛退伍，柾國昨天（13日）就立刻助陣哥哥j-hope的演唱會，不過彩排時，他戴的黑色鴨舌帽上面寫著「MAKE TOKYO GREAT AGAIN」（讓東京再次偉大），意外引發爭議，這句話被視作日本右翼政治人物的象徵，網上更將柾國與美國總統川普放在一起討論，畢竟這句話正是由川普名言「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」（讓美國再次偉大）所延伸。另一方面韓國曾被被日本殖民統治，代表韓國的偶像戴上讚揚日本的字句，同樣讓部分韓國網友不是很舒服。

柾國的帽子上寫著「MAKE TOKYO GREAT AGAIN」，引發爭議。（翻攝自X）柾國的帽子上寫著「MAKE TOKYO GREAT AGAIN」，引發爭議。（翻攝自X）

公司明顯知道事情嚴重性，柾國立刻在Weverse發文道歉，表示未能充分確認句子背後的歷史以及政治意涵，因為自己的不足帶來了失望及傷害，讓他覺得相當沉重，感到非常對不起，「不管什麼原因都不是藉口，這是我的不足及疏忽了。」柾國表示，虛心接受大家的批評指教，並強調已經把帽子處理掉了。

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