小S回歸？派翠克曬合照送生日祝福「表情符號藏亮點」

小S與派翠克搭檔主持《小姐不熙娣》。（翻攝自Threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛今年2月初於日本病逝，S家深陷悲痛中，妹妹「小S」向《小姐不熙娣》節目組請假半年，而今（14）日是小S的47歲生日，首次沒有大S陪伴的日子，令人感傷，稍早她節目搭檔派翠克貼出兩人合照引起關注。

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小S因痛失親姊一度悲痛不已，今年母親節喊話要振作起來照顧媽媽，而外界關注她回歸時機，上個月節目組曾發文表示：「小S預計在下半年『滿血復活』」，這期間替她代班的吳姍儒日前受訪也透露，自己合約是簽到某個時間，暗指在合約結束後小S也將回歸。至於小S今天的生日規劃、會不會去金寶山探望姊姊，以及回歸時間等，小S透過經紀人回應表示：「謝謝大家的祝福」。

小S節目搭檔派翠克稍早則在社群上曬出兩人昔日合照，沒有任何文字僅附上「蛋糕、愛心、威士忌」的emoji，看來小S請假期間派翠克仍心繫著她，關懷與思念之情溢於言表，網友們也紛紛留言表示想念他們一起主持。而派翠克也透過經紀人表示：「當然希望S姐身體健康，也謝謝她帶給我溫暖，帶給大家歡樂。」

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