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小S迎47歲生日「首次沒大S陪」 許老三發聲惹鼻酸

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月初於日本病逝，妹妹「小S」徐熙娣悲痛欲絕，今（14）日是小S迎來47歲生日，也是首次沒有大S陪伴的日子，讓外界看了相當揪心；小S小女兒許老三近日也吐露心聲。

小S今天度過首個沒有大S陪伴的生日。（資料照）小S今天度過首個沒有大S陪伴的生日。（資料照）

大S離世後，小S的女兒們以各自的方式紀念「姨媽」，大女兒「Elly」許曦文分享星空美照，並說：「最亮的那一顆，總讓我多看一眼」，暗示現在看到星星都會想是不是大S；二女兒「Lily」許韶恩則表示，從小就被姨媽鼓勵要做自己，她被網路暴力時，大S半夜還會不睡覺幫忙檢舉酸民。

「許老三」許曦恩日前在IG發文掀關注。（翻攝自IG）「許老三」許曦恩日前在IG發文掀關注。（翻攝自IG）

小女兒「許老三」許曦恩日前也PO出自拍照並寫道，「Sometimes you just gotta say “womp womp” and move on」，意思即是，有時遇到難過的事只能哀嚎一下，然後學會勇敢繼續前進。

相關新聞：小S今迎47歲生日！首次沒大S陪「回歸時機倒數」 經紀人回應了

小S因痛失親姊一度悲痛不已，今年母親節喊話要振作起來照顧媽媽，發文並寫下：「接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裡，因為妳會永遠在我心裡，永遠，直到我們見面的那刻。」一番話讓人動容。

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