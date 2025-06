小S迎47歲生日「首次沒大S陪」 許老三發聲惹鼻酸

葉姵妤/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月初於日本病逝,妹妹「小S」徐熙娣悲痛欲絕,今(14)日是小S迎來47歲生日,也是首次沒有大S陪伴的日子,讓外界看了相當揪心;小S小女兒許老三近日也吐露心聲。

小S今天度過首個沒有大S陪伴的生日。(資料照)

大S離世後,小S的女兒們以各自的方式紀念「姨媽」,大女兒「Elly」許曦文分享星空美照,並說:「最亮的那一顆,總讓我多看一眼」,暗示現在看到星星都會想是不是大S;二女兒「Lily」許韶恩則表示,從小就被姨媽鼓勵要做自己,她被網路暴力時,大S半夜還會不睡覺幫忙檢舉酸民。

請繼續往下閱讀...

「許老三」許曦恩日前在IG發文掀關注。(翻攝自IG)

小女兒「許老三」許曦恩日前也PO出自拍照並寫道,「Sometimes you just gotta say “womp womp” and move on」,意思即是,有時遇到難過的事只能哀嚎一下,然後學會勇敢繼續前進。

相關新聞:小S今迎47歲生日!首次沒大S陪「回歸時機倒數」 經紀人回應了

小S因痛失親姊一度悲痛不已,今年母親節喊話要振作起來照顧媽媽,發文並寫下:「接下來我得真的振作起來了,因為媽媽真的好想妳,我也好想妳,可是我要好好照顧媽媽,如果我沒做到,妳應該又會說:徐熙娣,妳都幾歲了,還不會照顧媽媽?大家都跟我說要走出去,但我不想走去哪裡,因為妳會永遠在我心裡,永遠,直到我們見面的那刻。」一番話讓人動容。

在 Instagram 查看這則貼文 alice(@alice_hsuuu)分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法