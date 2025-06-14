蔡小虎突下跪示愛 白冰冰「坐大腿放閃」驚人關係曝

白冰冰（右）坐在蔡小虎的腿上不肯下來。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週主題「演歌金曲大車拼」，邀請到台語歌王蔡小虎來到節目中，主持人白冰冰語出驚人說兩人曾經在新加坡演出被封「最老的CP」，讓蔡小虎忍不住後退一步突然抓住陽帆「咬耳朵」碎碎念，氣得白冰冰問你們在說什麼。

原來白冰冰與蔡小虎的「緋聞」是因為合唱《小姐請你給我愛》這首歌，蔡小虎邊唱邊跪下向白冰冰伸出手要擁抱，白冰冰一屁股就坐在蔡小虎彎著的腿不肯起來，觀眾看到像是白冰冰窩在蔡小虎的懷裡，覺得他們很登對，讓舞台上腳痠又要邊笑邊唱歌的蔡小虎記一輩子到現在。眾人起哄這對「最老的CP」重現經典，蔡小虎更是大方單膝下跪演唱《小姐請你給我愛》，白冰冰更是毫不客氣又坐在他腿上，兩人突然放閃讓全場笑歪。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：蔡小虎西餐廳演唱不擅講話 「半小時連唱11首」沒休息

蔡小虎這次開場帶來《挺你到底》、《思相枝》，還提攜後輩與林良歡合唱《我的選擇猶原是你》，唱到深情處蔡小虎與林良歡還牽起手互看對方，被白冰冰「看似吃醋」一把推開兩人，直說林良歡是人妻，蔡小虎笑著說兩人認識很久，一直把對方當成妹妹，而且兩人聲線很合，唱起情歌很有感覺。

蔡小虎（右）與日本舞老師千鶴美扇。（民視提供）

節目砸下重金重現演歌頂級秀，重量級國寶千鶴流的千鶴美扇以及宗山流的胡蝶家元，兩位日本「新舞踊」流派的神級代表，皆以古典日本舞踊為基礎，融合現代音樂與舞台表現，展現出兼具傳統與創新的舞蹈風格。

白冰冰（左）與日本宗山流的胡蝶家元老師。（民視提供）

兩位日本大師來到《超級冰冰Show》與白冰冰跟台語歌神蔡小虎搭檔演出，日本國寶神級大師來到節目全場興奮又期待，蔡小虎演唱《五木ひろし》由千鶴流的千鶴美扇老師表演；白冰冰演唱《淚の連絡船》由宗山流的胡蝶家元表演，猶如在日本歌劇院的奢華經典秀，讓全場看得如癡如醉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法