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香蕉砸上百萬買星宇股票 張國煒當場虧「你怎那麼好騙」

「香蕉」王俊傑（右）昨出席星宇股東會與董事長張國煒一搭一唱妙語如珠。（組合照，翻攝自IG）「香蕉」王俊傑（右）昨出席星宇股東會與董事長張國煒一搭一唱妙語如珠。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《寶島神很大》主持人、瘋神無雙班底「香蕉」王俊傑昨（13日）出席星宇航空股東會，現場與董事長張國煒一搭一唱妙語如珠，不僅自爆砸了上百萬買星宇股票，還誇張喊話要從「奈米股東升級到中股東」，讓張國煒忍不住笑虧，「你怎麼那麼好騙？」

香蕉在IG釋出股東會的影片，可見他在自我介紹「我叫香蕉」時，立刻遭張國煒接話「那我們還有芭樂囉！」引發全場大笑。隨後，香蕉透露自己已搭乘星宇航空6、7次蜜月旅行，包括宿霧、曼谷與清邁。

不僅如此，香蕉也分享一段感人插曲，曾有一名座艙長寫信稱欣賞他與已故好友「山豬」陳俊甫的表演，讓他再度感動加碼買10張股票，當下氛圍頓時既溫馨又唏噓，不過張國煒卻立刻幽默笑虧，「你怎麼那麼好騙」，讓現場再度掀起一片笑浪。

股東會上，香蕉不改搞笑本色稱自己積極「投資星宇」不只是搭機支持，更出席股東會親力親為，「現在我是奈米股東，明年希望當上迷你、小股東，未來歐洲線開航後還想升級成中股東，坐自己投資的飛機出國！」他的誠意與口條讓全場笑聲不斷。

張國煒則聽完後也忍不住提醒他「投資要量力而為」，一秒轉調幽默風格直呼，「不然我壓力太大！」香蕉當場狂點頭表示理解，「有有有，我等一下就要去工作賺錢了！」樂觀、逗趣、又真情流露的對話不光引發網友熱議，就連愛妻也打趣說，「阿蕉到底要E到什麼程度？！」

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