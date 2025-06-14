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擠下李雅英！梓梓奪「最佳啦啦隊員」第二 曝凍卵反升cup：賺到了

梓梓近日去凍卵，取出17顆。（記者王文麟攝）梓梓近日去凍卵，取出17顆。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕職籃夢想家啦啦隊的隊長「梓梓」董梓甯今（14）日出席韓國家具品牌擔任一日店長，日前她在社群上分享去凍卵，取出17顆，也因為這樣當時肚子跟著變大，今則透露當時胖了快10公斤，如今成功瘦身但胸部沒有跟著縮水，反而升級一個罩杯，笑說是賺到了。

梓梓近日去凍卵，取出17顆。（記者王文麟攝）梓梓近日去凍卵，取出17顆。（記者王文麟攝）

梓梓當時取出了多顆卵，由於數量多，所以修復時間比較長，從47公斤胖到56公斤，最近則有瘦回來，「上圍長了一個cup，醫生說我是天選之人，（胸部）沒有消回去，以前是大D小E現在是大E了。」

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梓梓曾透露，去凍卵是因為目前還沒有要結婚生子的規劃，還很認真在拚事業，不確定這天什麼時候會到來，但女生的卵子顆數每一年都會下降，跟生育能力息息相關，「為了不讓自己未來有遺憾，也為了未來寶寶的健康！」雖然現在還沒打算用，但有規畫要在38歲以前。

梓梓近日去凍卵，取出17顆。（記者王文麟攝）梓梓近日去凍卵，取出17顆。（記者王文麟攝）

近期TPBL2024-25年賽季「年度啦啦隊員」獎項揭曉，梓梓擠下李雅英拿下第二名，與第一名菲菲僅以0.1分的落差小輸，梓梓對於名次感到很開心，看到票數相當驚訝，也很感謝粉絲們這一個月來的投票支持，「恭喜菲菲拿到第一名，差0.1分小小可惜，但菲菲是我朋友，她真的很努力。」也說比起個人獎項，她更希望籃球隊可以在賽事上拿下殊榮。

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