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啦啦隊女神衰捲獵豔名單 梓梓曝真相「私下有關心Dora」

梓梓今（14）日出席韓國家具品牌擔任一日店長。（記者王文麟攝）梓梓今（14）日出席韓國家具品牌擔任一日店長。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕職籃夢想家啦啦隊的隊長「梓梓」董梓甯今（14）日出席韓國家具品牌擔任一日店長，日前啦啦隊女孩近日捲入小三風波，多名成員遭影射，還爆出一份「獵豔名單」，梓梓今被問及此事也正面作出回應。

相關新聞：啦啦隊Dora捲小三風波後搞神隱 樂天出手回應「冷凍」傳聞

梓梓今（14）日出席韓國家具品牌擔任一日店長。（記者王文麟攝）梓梓今（14）日出席韓國家具品牌擔任一日店長。（記者王文麟攝）

啦啦隊女孩日前捲入小三風波，多名成員遭影射，還爆出一份「獵豔名單」，疑似元配為蒐證列出的對象，名單中出現琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、Yuri、林襄、李芷霖、莎莎等人，甚至波及職籃啦啦隊草莓、廖幼齒、梓梓等人，梓梓則說自己非常非常不喜歡出門，連想買便利商店都會叫外送，也說收到這樣的邀約，即使對方是很照顧自己的前輩，如果是跟工作無關還是會婉拒。

梓梓今（14）日出席韓國家具品牌擔任一日店長。（記者王文麟攝）梓梓今（14）日出席韓國家具品牌擔任一日店長。（記者王文麟攝）

梓梓說她不清楚哪來的爆料，但強調「名單是可以造假的」，而她與樂天Dora之前合作過節目《炸裂吧！女孩》，Dora日前也捲入小三風暴中，梓梓表示有透過共同朋友關心對方，但認為這時候應該給予她空間，「我覺得大家（心情）都有逐漸在恢復。」

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