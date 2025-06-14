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唐澤秀明結婚30年 同框《長假》山口智子：對太太沒有不滿

山口智子（左）與唐澤秀明結婚30年，近期在IG曬出夫妻同框照。（翻攝自IG）山口智子（左）與唐澤秀明結婚30年，近期在IG曬出夫妻同框照。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本明星夫妻檔唐澤壽明、山口智子結婚30年，夫妻倆恩愛如昔，最近山口智子還在IG上曬出夫妻的合影，引發熱烈討論。

唐澤壽明（62歲）是當年的日劇男神，而山口智子（60歲）曾與木村拓哉演出經典日劇《長假》，給人留下深刻印象。夫妻倆在1995年結婚，此次為了支持震災復興，唐澤壽明特別現身山口智子的YouTube頻道，一起戴上工地帽前往熊本城，更被日本的職人精神所感動。該影片一部份的收益也將捐給能登半島地震復興的重建工作。

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影片用意良善，日本網友們關注的卻是這對夫妻難得合體同框，紛紛表示，「挖唐澤夫婦，一如往常的恩愛」、「我好喜歡智子跟唐澤先生」、「最喜歡兩人的合影了」、「真的是太棒了」、「真是令人崇拜的夫妻」、「這是我理想中的夫婦」。

唐澤壽明在今年5月出席活動，被主持人詢問除了演員之外，有什麼事情是他長期投入去做的？唐澤壽明表示：「結婚生活吧，今年是第30年了，在結婚之前已經交往了7年，我一直在觀察，想說一定會發生什麼，結果什麼問題都沒有。」

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被問到結婚這麼久有沒有不滿？唐澤壽明立刻回應「沒有」，更笑說年輕時沉迷於遊戲惹怒老婆，結果山口智子一氣之下把遊戲都丟掉了。唐澤秀明表示：「男人嘛，就是會很沉迷啊，男神就是愛玩遊戲啊，全部都被丟掉的時候，我就想說完了，太投入了。」

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