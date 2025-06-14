印航失事1人生還 泰國空難倖存歌手「也坐11A」：起雞皮疙瘩

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕印度航空1架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）12日下午從西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場起飛後不久墜毀，機上241人遇難，僅1人生還，而他就坐在「11A」的位置，這讓曾在1998年泰航261號航班空難中倖存的泰國歌手James Ruangsak感到不可思議，因為他當年也坐在同個座位號碼。

泰國空難倖存歌手James Ruangsak當年也坐在「11A」的位置。（路透社、翻攝自臉書）

據了解，此次印度航空失事，唯一的生還者是40歲英國籍男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），他提供了自己的登機證，上面顯示姓名和座位號碼11A。

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該消息讓泰國歌手James Ruangsak相當震驚，立刻在社群發文表示，印度空難唯一生還者，他坐的座位號碼竟然和自己當年一樣都是11A，更直呼「起雞皮疙瘩」，但他也不忘哀悼罹難者，「謹向所有罹難者致上最深切的哀悼」。

James Ruangsak貼文。（翻攝自臉書）

事實上，James Ruangsak過去曾在受訪時，談及倖存後的生活，透露空難後每次搭乘飛機都是精神折磨，「雙手冒汗、心跳不穩、呼吸困難」，即便機艙再怎麼舒適，都無法放鬆，因為創傷後壓力症候群，自己經常會想在飛機上大哭，但礙於自己是藝人，只能默默忍受一切。

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